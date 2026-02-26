Hunosa y el Principado discrepan de la salida al problema con el permiso ambiental de La Pereda: confiar en el recurso judicial o reiniciar el proceso
La empresa defiende pelear en los tribunales, porque seguiría vigente la autorización ambiental anulada, y el Gobierno pide que la hullera haga una nueva solicitud
El Gobierno del Principado y la empresa Hunosa discrepan sobre cuál es la vía para deshacer el entuerto en que se encuentra la térmica de La Pereda, después de que el TSJA anulase su autorización ambiental. El Principado sostiene que la empresa debe volver a tramitar la solicitud, con el compromiso de resolverla con la mayor brevedad. Hunosa, en cambio, defiende iniciar un proceso de recurso judicial, dado que mientras se produce el recurso sigue vigente la autorización ambiental anulada, hasta que se dicte una resolución definitiva. Esta opción permite ganar tiempo, pero no garantiza una resolución satisfactoria.
En lo que ambos coinciden es en que el tiempo no puede echarse encima. La Pereda se arriesga a perder la autorización para conectarse a la red. El presidente de la hullera, Enrique Fernández, llamó a la «colaboración y agilidad» de las instituciones, al tiempo que el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, defendía en la Junta que la sentencia del TSJA obliga a «rehacer parte del procedimiento con mayor concreción técnica».
Parte del argumentario por el cual el TSJA falló que la autorización ambiental quedaba anulada se fundamenta en las imprecisiones derivadas de que la térmica vaya a funcionar consumiendo, en un 10%, CSR (combustible sólido recuperado), el material extraído de la basura que fabrica Cogersa.
Este producto está caracterizado (es decir, se conocen sus propiedades), pero el Principado ya ha apuntado que no tomará una decisión sobre su destino este año. Una de las opciones es activar la térmica limitándola al consumo de biomasa. Aunque hay estudios que consideran viable garantizar el suministro del material necesario, otros afirman que la cantidad requerida conllevaría problemas logísticos para el abastecimiento.
