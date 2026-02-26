La inmigración rejuvenece Asturias: los principales lugares de donde proceden los menores llegados a la región

La Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) ha publicado la estadística sobre la llegada a Asturias de menores de entre 0 y 14 años según su lugar de procedencia. Colombia encabeza la lista: entre 2021 y 2023 llegaron al Principado 958 menores colombianos. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 894, y Venezuela, con 660. Menores que han llegado con sus familias, atraídas por las condiciones de vida en la región.

América es, precisamente, una de las regiones donde más ha crecido la inmigración hacia Asturias. En los tres años analizados llegaron desde este continente 3.623 niños, de los cuales casi la mitad procedían de Colombia y Venezuela.

No obstante, en términos globales, la mayor parte de los menores procede de otras comunidades autónomas españolas, con un total de 4.169 niños. Dentro de España destacan Madrid (894) y Castilla y León (559).

Por su parte, desde el resto de Europa llegaron 1.210 menores. Esta cifra aumentó de forma notable a partir de 2022 debido, principalmente, al conflicto entre Rusia y Ucrania, que pasaron de registrar cifras casi testimoniales a situarse entre los principales países de origen. Entre 2021 y 2023 llegaron a Asturias 121 niños rusos y 386 ucranianos.

Desde otras regiones del mundo también se registraron llegadas, aunque en cifras más reducidas, sin alcanzar en conjunto los 500 menores. El único país con una presencia destacable es Marruecos, con 162 niños en el periodo analizado.