Nueva sesión del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos: analizarán los horizontes constitucionales

El Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos celebrará el jueves 19 de marzo una sesión académica internacional titulada “Horizontes constitucionales en Hispanoamérica”, una cita que reunirá a juristas de España, Perú y Argentina en un debate online sobre los retos actuales del constitucionalismo en el ámbito iberoamericano.

El encuentro, que se celebrará de 17.00 a 18.00 horas (hora de España) y en formato virtual, está impulsado por el jurista asturiano Javier Junceda, impulsor del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos.

La sesión contará con la participación de Daniel Berzosa López, constitucionalista de CUNEF Universidad y académico de la Real Academia Europea de Doctores (España); José Félix Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú); y Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral y académico titular de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires (Argentina). La inscripción es gratuita y da derecho a certificado de asistencia.

Proyección internacional de Junceda

Esta actividad se suma a la creciente proyección internacional de Junceda en el ámbito académico. El jurista asturiano impartirá próximamente docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dará clases, de manera virtual, dentro de la carrera de especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública.

El curso abordará la sentencia, su ejecución y los recursos en el orden contencioso-administrativo en España y se desarrollará todos los jueves, del 16 de abril al 21 de mayo. La Facultad de Derecho de la UBA se sitúa entre las mejor valoradas del mundo y lidera el ranking entre las universidades de lengua española.

Junceda participará, además, como ponente oficial en el XX Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica, que se celebrará el 23 de abril en el Kursaal de San Sebastián, un encuentro que congrega cada año a cientos de profesionales del sector sanitario. En su intervención abordará las implicaciones jurídicas de las prescripciones médicas, las historias clínicas, los procesos de esterilización y la identificación de pacientes.

Puente jurídico iberoamericano

Noticias relacionadas

El Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos, impulsado por Junceda, nació con el objetivo de tender un puente estable entre la comunidad jurídica de ambos lados del Atlántico. En sus últimas sesiones se han conectado más de medio centenar de participantes procedentes de México, Argentina, Perú, España, Brasil, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, y la iniciativa aspira a consolidarse como plataforma para la organización de cursos de especialización y foros de debate profesional.