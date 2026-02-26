Ya es oficial: los asturianos no podrán volar a Londres sin una autorización electrónica de viaje, con un coste de 18,35 euros

Ya es oficial. Ningún asturiano (ni español) podrá volar a partir de ahora al Reino Unido sin una autorización electrónica de viaje previamente aprobada por el Gobierno británico. La medida, aunque era obligatoria desde el 2 de abril de 2025, es ahora más estricta, puesto que ya no bastará con presentar la solicitud, sino que tiene que estar debidamente aprobada, según ha comunicado el Ministerio de Exteriores. Esta exigencia entró en vigor este mismo miércoles y ya hay aerolíneas que lo piden en todos los casos. Tiene un coste de 18,35 euros.

En Asturias afecta a los vuelos a Londres, que gestiona la compañía Vueling. Hay conexión directa desde el aeropuerto de Santiago del Monte a Gatwick los lunes, martes, miércoles, viernes y domingos.

¿Qué es la ETA?

La Electronic Travel Authorization (ETA) es un permiso para viajar al Reino Unido que el Gobierno británico exige a todos los viajeros que no necesitan visado y viajan para estancias de corta duración (menos de seis meses). No es un visado, sino una autorización previa (electrónica) para viajar. Debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido. Se recomienda hacerlo con al menos tres días de antelación y antes de comprar los billetes. Obtener una ETA no garantiza la entrada definitiva en el Reino Unido y el viajero seguirá teniendo que pasar por el control de fronteras al llegar. El permiso afecta a 85 países, no solo a España.

¿Quién debe solicitarlo?

Según explica el Ministerio de Exteriores, "todos los españoles y demás ciudadanos de la UE no residentes en el Reino Unido, incluidos bebés y niños, que deseen visitar el Reino Unido para estancias de corta duración (turismo, negocios, visitas familiares, entre otras) y no necesiten un visado". También necesitan una ETA los que hagan escala en el Reino Unido y tengan que volver a facturar el equipaje y/o pasar control fronterizo.

Uno de los autobuses con la promoción turística de Asturias en Londres / LNE

¿Desde cuándo es obligatorio?

Desde el 2 de abril de 2025, pero a partir de este 25 de febrero de 2026 no bastará con presentar la solicitud y no se permitirá el embarque sin una autorización aprobada previamente.

¿Durante cuánto tiempo es válida?

Dos años o hasta que caduque tu pasaporte, lo que ocurra primero. Durante ese período, podrás realizar múltiples viajes al Reino Unido para estancias de hasta seis meses cada vez, siempre que utilices el mismo pasaporte con el que solicitaste la ETA. Si cambias de pasaporte, necesitarás una nueva ETA.

¿Cómo se puede solicitar?

Por dos vías. A través de la aplicación oficial o del sitio web del Gobierno británico . La respuesta puede llegar a tardar solo unos minutos o un plazo de hasta 3 días laborales. El solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación y la autorización se asociará digitalmente al pasaporte, por lo que no es necesario mostrar ningún documento en el embarque o control fronterizo.

¿Qué coste tiene?

16 libras, que en euros son unos 18,35.