La "fiebre verde" conquista la cocina asturiana: tres propuestas (un helado y dos tartas) para comerse el pistacho en formato dulce

El Día Mundial del Pistacho se celebra cada 26 de febrero. Uno de los frutos secos más apreciados y versátiles del mundo, tanto por sus propiedades nutricionales como por su sabor.

Actualmente, el pistacho ha pasado de ser un cultivo casi desconocido en España a convertirse en un imprescindible en recetas tanto dulces como saladas. El pistacho, originario de Oriente Medio y cultivado hace más de 3.000 años, ya se puede encontrar en casi cualquier formato.

Esta fecha se convierte en una invitación a conocer mejor este fruto seco, ya sea como parte de una receta especial o un simple aperitivo. Se trata de la mejor oportunidad para poner en valor su importancia en la gastronomía, la agricultura y alimentación saludable. Por lo tanto, estas son tres propuestas para saborear el Día Mundial del Pistacho en Asturias.

Tarta de pistacho de 'La Caracola'. / Archivo

La revolución verde llega a las heladerías

Se acerca la primavera y comienza la época de los helados artesanos. Para buscar los productos de pistacho que sin duda causan más furor, hay que empezar por Cremela. Entre sus productos estrellas, la cadena asturiana es conocida por su particular helado de pistacho.

Una experiencia que logra transportarte al centro de Italia, con la textura perfecta y un delicioso sabor a frutos secos, nada que ver con el sabor de los helados convencionales.

"Atardecer en la Toscana" fusiona la suave ricota, el crujiente de los pistachos y la delicada mermelada de higos. Unos de los mayores éxitos de José Manuel Martínez, creador de estas iniciativas de sabores en forma de postres. Cremela tiene locales de Avilés, Gijón, Cangas de Onís, Llanes, Ribadesella y Villaviciosa.

La unión perfecta

La siguiente parada nos lleva al restaurante "Le Bistró", reconocido como Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026. El sello inconfundible del chef Ricardo Sotres propone en la carta de postres la tarta fina de chocolate y pistacho.

Elaborada con una selección de ingredientes especiales: chocolate 70% y pasta de pistacho verde, dando lugar al mejor contraste de sabores. La tarta, acompañada de helado de pistacho servido sobre un streusel de galleta y frutos secos, muestra que cada elemento tiene su razón de ser.

La tendencia gourmet viral que mezcla la cremosidad del pistacho con la intensidad del chocolate negro, ofrece un sabor equilibrado y una textura crujiente única. El color verde vibrante del fruto seco contrasta con el marrón oscuro del chocolate, creando así también un aspecto visual llamativo y lujoso. Un postre absolutamente delicioso y un acierto seguro.

Tarta de chocolate y pistacho / Le Bristó, el Retiro

Un postre diferente

Diego Fraile presenta la Tarta árabe de pistacho, juega con capas sutiles tostadas, aromas especiados y una textura particular. Di-Ferente, el restaurante que se acaba de ser seleccionado como recomendado en la Guía Repsol 2026, se inspira en la tradición oriental para elaborar este postre tan único.

Este grano fue el artículo de viaje esencial para los primeros comerciantes y exploradores árabes, que pronto aprendieron los secretos culinarios persas e incluyeron el pistacho en sus postres.

El pistacho es el absoluto protagonista del postre, siendo una propuesta interesante y distinta, que logra conservar la identidad del restaurante a pesar de representar otras culturas.

Tarta arabe de pistacho Di-Ferente / Di-Ferente, Guía Maximin.com

Nadie se escapa del hechizo del "oro verde". El 26 de febrero sin duda es la excusa idónea para disfrutar del pistacho en Asturias.