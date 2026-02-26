La receta de Ángel de la Fuente para que Asturias logre un buen pacto de financiación: no "defender" privilegios y sí pelear por un modelo lo más justo posible

Que Ángel de la Fuente diga que "está complicada la cosa" para alcanzar un acuerdo que de una vez por todas establezca un modelo de financiación autonómica en España que satisfaga y beneficie por igual a todos quiere decir que eso está más lejos que cerca.

El economista asturiano (Gijón, 1962), director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores especialistas en el país sobre gasto público y las haciendas públicas de las comunidades, se muestra optimista cuando dice hay "mimbres para un acuerdo sensato" entre el Gobierno central y las autonomías si se atiende únicamente a los números, pero en cuanto se mira el escenario político se vuelve más pesimista: "Hay pocas ganas de acordar nada entre los dos grandes partidos y sin eso es muy difícil avanzar".

De la Fuente recogió ayer en Oviedo el premio del colegiado de honor que le entregó el Colegio de Economistas de Asturias durante un acto en el que estuvo arropado por el presidente de la institución, Abel Fernández, y el presidente a nivel nacional, Miguel Ángel Vázquez Taín.

Entre otras autoridades asistieron el presidente de la Junta, Juan Cofiño, además del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien desveló que durante la mañana se había reunido en un "despacho privado" con De la Fuente dentro de la ronda de expertos que mantiene el Gobierno regional sobre financiación para fijar la posición asturiana. Una de las cosas que el experto gijonés aconsejó a Peláez, como él mismo expuso antes de recoger el premio, es que el Principado debe ir haciéndose a la idea, "como muchas otras comunidades, de que la estrategia de intentar mantener una posición favorable o los privilegios que pudieran tener no es factible a largo plazo; estar tres o cuatro puntos por encima de la media no se puede. Por eso deberían concentrarse en que se establezca un modelo lo más justo posible, porque los débiles tienen muy difícil defender sus privilegios. Lo mejor es que no los haya y que sí exista una posición igualitaria".

Foto de familia de De la Fuente, delante tercero por la derecha, con las autoridades y miembros del colegio. / Guillermo García

En cuanto a las posibilidades de que Gobierno central y autonomías saquen adelante un acuerdo –el intento en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ejecutivo presentó su propuesta fruto con el pacto con ERC, fracasó–, cree Ángel de la Fuente que, si se aprueba algo, "será por la mínima y el nuevo modelo nacerá cojo, con la oposición de 14 comunidades autónomas al menos". Y advierte: "No es la manera de hacer este tipo de cosas. Yo siempre les pido a los partidos políticos grandes que se sienten a negociar de verdad, pero antes muertos que sencillos".

No hay prisa, reseña el economista, pero sí riesgo de "aprobar un mal modelo". Reseña un asunto pendiente que tiene que ver con las negociaciones con Esquerra sobre la cesión de los impuestos a Cataluña y "partir" la Agencia Tributaria. "El peligro fundamental está ahí", advierte De la Fuente.

"Expectantes"

En este sentido, aplaudió la predisposición del Gobierno del Principado, que ha dicho "no" al modelo presentado por la ministra María Jesús Montero, pactado con ERC, a sentarse. Algo que reiteró Guillermo Peláez: "Estamos expectantes por entablar ese diálogo con el Ministerio". Al tiempo, el Principado ve con buenos ojos que se incluya el despoblamiento –no comparte este criterio De la Fuente– como condicionante para calcular la financiación autonómica, a lo que ahora se aviene el Gobierno central: "Siempre lo hemos dicho. Hay determinados condicionantes que influyen en el coste de la prestación de los servicios públicos, como es el envejecimiento, como es la orografía, como es la dispersión, y que por tanto eso tiene que estar debidamente reconocido en el modelo para que recibamos los ingresos necesarios para financiar servicios públicos de calidad y además en un plano de igualdad en todo el territorio".

El economista Javier Suárez Pandiello fue el encargado de glosar a Ángel de la Fuente durante el acto. Tanto el presidente del colegio asturiano como el nacional quisieron destacar la importancia de la figura de Ángel de la Fuente en la actualidad. "Es un referente del análisis económico en España y una voz imprescindible en el debate público por su rigor y solvencia técnica, además de exhibir un mérito extraordinario en divulgación", dijo Abel Fernández. Por su parte, Miguel Ángel Vázquez habló del economista asturiano como "una figura irrepetible en España".