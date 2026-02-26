Reconstrucción de piernas y brazos con graves defectos: "Cada vez recurrimos más a clavos internos y menos a fijaciones externas", dicen los traumatólogos del HUCA

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) está presentando hoy y mañana, en el marco de una reunión científica, sus elevadas competencias en el tratamiento de lesiones muy graves de piernas y brazos que requieren reconstrucciones complejas y minuciosas.

“Son problemas que no puede abordar un servicio o un especialista, sino que se necesita un equipo que se vuelque en el tratamiento de estos casos”, ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA David Alonso Álvarez, traumatólogo del HUCA y presidente del comité organizador del Congreso SEFEX-CR, que se desarrolla en el salón de actos del complejo sanitario ovetense.

El factor multidisciplinar se basa en la colaboración de un amplio elenco de servicios del HUCA, como son Cirugía Plástica, Rehabilitación, Enfermedades Infecciosas, Anestesiología, UCI, Cirugía Vascular, Radiología y Microbiología.

Más de 200 intervenciones al año

El equipo del hospital ovetense practica cada año más de 200 procedimientos anuales de la máxima complejidad, muchos de ellos derivados desde otros hospitales. Este volumen de actividad y este nivel de complejidad lo convierte en un referente a nivel nacional en cirugía reconstructiva avanzada de extremidades.

La mayor parte de las reconstrucciones son de extremidades inferiores, aproximadamente un 90% del total. "A lo que más nos enfocamos ahora es a la reconstrucción rápida de defectos óseos y de partes blandas. Y a ir minimizando el tiempo de recuperación. Por eso cambiamos de dispositivos externos a internos, hacemos cobertura rápida de partes blandas, manejamos muy rápido los tiempos con rehabilitación", destaca el doctor Alonso.

Del global de actividad, unas 15 intervenciones anuales se realizan en niños. La traumatóloga Arantza Gadañón García se dedica a los pacientes más jóvenes. “Se trata principalmente de niños con deformidades congénitas y necesitados de alargamientos; muchos de ellos provienen de otras áreas sanitarias, incluso de otros países del mundo”, señala la doctora Gadañón. Y es que al HUCA también llegan pacientes que proceden de países en guerra o de regiones muy míseras.

Menos fijaciones externas

¿Qué innovaciones se pueden prever a medio plazo en este ámbito quirúrgico? El doctor Alonso incide en el descencente recurso a la fijación externa. “Cada vez realizamos más alargamientos de extremidades con clavos que permiten recuperar segmentos óseos perdidos. Así evitamos los aparatos por fuera, que son muy incómodos”, asevera el traumatólogo ovetense.

Una línea clara de avance es la osteointegración de pacientes amputados, que implica el implante de piernas “que se integran en el propio esqueleto”. En estos procedimientos, “el 10% es la cirugía y el 90% es la rehabilitación posterior”, indica David Alonso.