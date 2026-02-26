Los salarios de Santa Bárbara crecerán un 3% al año hasta 2027

Los salarios de los más de mil trabajadores de Santa Bárbara Sistemas en sus tres centros de trabajo en España (Madrid, Sevilla y la fábrica de Trubia, en el concejo de Oviedo) aumentarán un 3% al año en 2025, 2026 y 2027, según el convenio colectivo para el trienio que la filial de la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS) prevé firmar hoy después de 16 meses de negociaciones.

El acuerdo incorporará una cláusula de revisión de los salarios de 2026 y 2027 por la que estos se podrán incrementar hasta un 4% en caso de que el índice de precios de consumo (IPC) de cada año supere el mencionado 3%.

Asimismo, el convenio se compromete a que entre 90 y 100 trabajadores de la compañía (esto es, aproximadamente el 10% de la plantilla) suban de categoría profesional en los próximos dos años, así como la opción de que el trabajador escoja entre cobrar o disfrutar las horas extra acumuladas.

"Es un convenio razonable, con subidas de salarios por encima de la media del sector metal asturiano", señaló a este periódico Joaquín Puga, secretario general de la sección sindical de CC OO en la factoría de Santa Bárbara de Trubia (donde ese sindicato y UGT tienen la representación mayoritaria). "Obviamente, nos hubiera gustado conseguir más, como en cualquier negociación de un convenio, pero un 3% anual no nos parece un mal incremento", argumentó Puga, que recordó que "la plantilla recuperará poder adquisitivo después de unos años complicados". El sindicalista se remitió a una época en la que los salarios estuvieron congelados, "lo que produjo una pérdida del poder adquisitivo".

Puga hizo estas consideraciones para replicar a una corriente de la plantilla que, a tenor de informaciones publicadas, estaría en desacuerdo con el convenio. Se trata de un grupo representado por los sindicatos CSIF, CGT y CSI que, según sostienen estas organizaciones, tiene el apoyo de 286 trabajadores que habrían firmado un documento en contra de las "pésimas" mejoras laborales.

Según un comunicado de este sector disconforme, "los trabajadores lamentan que la empresa se manifieste de una manera tan cicatera con ellos cuando públicamente elogia su alta cualificación, su gran trabajo y unos salarios envidiables". Por ello, este grupo exhorta a la dirección de Santa Bárbara a que, "en la magnífica situación de la industria de la defensa a día de hoy en España y en Europa, sea capaz de recapacitar y considerar unas mejores condiciones sociales y económicas para sus trabajadores que les permita seguir perteneciendo a esta empresa frente a otras opciones laborales y que no les aboque a un posible conflicto social".

Por su parte, Puga sostiene que "ese documento con las presuntas 286 firmas de los trabajadores nunca se ha hecho público" y que UGT y CC OO "representan a dos terceras partes de la plantilla".