El SIPLA, sindicato asturiano de policías locales, tendrá nuevo líder: hoy será elegida esta nueva ejecutiva
Aitor Melgar sucederá, salvo sopresa, a Ildefonso Rodríguez al frente de la entidad sindical
El Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) celebra este viernes en Muros de Nalón su X Congreso, donde renovará su ejecutiva y elegirá nuevo secretario general tras cerrar una etapa de nueve años con Ildefonso Rodríguez al frente. Salvo sorpresa de última hora, la candidatura continuista encabezada por Aitor Melgar, número dos hasta ahora de Rodríguez, será la elegida para los próximos tres años.
El sindicato, mayoritario en los cuerpos de muchos concejos de Asturias, quedará así previsiblemente bajo el liderazgo de Melgar, que es agente en Oviedo. Junto a él formarán la ejecutiva, si es ratificada por los delegados presentes en el congreso, los siguientes policías: Juanjo Verdugo, de Aller, como vicesecretario; Xavier Tort, de Gijón, como secretario de Organización; José Antonio Fernández, de Gijón, como secretario de Acción Sindical; Aitor Tamargo, de Castrillón, como secretario de Información; Jorge Jiménez, de Oviedo, como tesorero; y el propio Ildefonso Rodríguez, de Gijón, como secretario de actas.
El SIPLA cuenta con 650 policías locales afiliados de toda Asturias. "Creo que el balance de mis nueve años es bueno, aunque todo es mejorable; pero se consiguieron aspectos importantes a nivel autonómico como la convocatoria única, con las mismas pruebas y procesos selectivos para la mayoría de concejos, y que no hubiera reinos de taifas. Y, a nivel nacional, en diciembre de 2018 logramos el adelanto de la jubilación, todo un hito", expresa Rodríguez, quien cree que su sucesor tiene como reto "mejorar la ley de Coordinación o crear una nueva que defina un sistema de acceso, movilidad de agentes, requisitos para crear un cuerpo policial en un concejo o la carrera profesional contemplada en todos ellos".
