Las TCAEs exigen "respeto y justicia" ante el SESPA y el ERA: "No somos las chachas de las enfermeras"
Un nutrido grupo de técnicas en cuidados auxiliares de enfermería reclaman que se les considere funcionarios C1 y un nuevo convenio para quienes trabajan en residencias de ancianos
"No somos las chachas de las enfermeras", han asegurado en la mañana de este jueves un nutrido grupo de técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAEs), que se han manifestado primero ante la Consejería de Salud y luego ante la de Derechos Sociales y Bienestar. Se trata de dos colectivos distintos, porque las que trabajan (son mayoritariamente mujeres) para el SESPA son personal estatutario y las que lo hacer en las residencias de ancianos (ERA) son personal laboral, con otro régimen. Ambas piden ser clasificadas como funcionarias de categoría C1, y no C2, como hasta ahora. Su nivel de estudios es de grado medio, por lo que se corresponde con un C1. Esa incorrecta clasificación hace que cobren hasta 300 euros menos de los que les correponden. Y en el caso de las que trabajan en el ERA, quieren que se retome la negociación de su convenio, ya que el que rige data de 2005.
Ángeles Alonso Aguirre, miembro del equipo de trabajo de TCAEs Unidas de Asturias, que trabaja dentro de la plataforma TCAEs Unidas por el C1, indicó que la protesta es para exigir "la correcta clasificación de los TCAEs, porque llevamos muchos años encuadrados en el C2, al que se accede con la ESO y nosotros somos técnicos de grado medio, nos corresponde el C1. Las TCAEs nos tienen consideradas como chachas de las enfermeras y somos profesionales cualificados, somos técnicos y con funciones propias que no se nos reconocen".
Las TCAEs mostraron en pancartas sus reivindicaciones: "No somos profesionales de segunda", o "Somos esenciales, no invisibles". Ángeles Alonso leyó un manifiesto en el que resaltó la importancia de las TCAEs: "Hemos estado en primera línea cuando se nos necesitó en pandemia". Y criticaron estar "atrapadas en una categoría de segunda"
