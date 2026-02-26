Sin tierra, sin dinero y sin formación: las dificultades para emprender en el campo en España y de las que Asturias no se libra

La secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, ha destacado este jueves en Asturias la apuesta del Ejecutivo central por el relevo generacional en el campo como garantía de futuro del sector. El Gobierno, ha dicho, actúa sobre las tres mayores dificultades, como son el acceso a la tierra, a la financiación y a la formación. García cierra este jueves una visita de dos días a Asturias, que empezó el miércoles para asistir a la «European Rural Youth Forward Conference 2026», un encuentro europeo que pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. El mismo se celebra esta semana en Infiesto (Piloña) y contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aprovechó este foro como marco para presentar la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

Begoña Gacía, en el centro de la imagen, al llegar a Mantequerías Arias. / Principado de Asturias

Begoña García ha visitado este jueves la fábrica de Mantequerías Arias en Ribera de Arriba, junto al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y la directora general de Agroalimentación, Begoña López. Posteriormente en su agenda figura la visita a una plantación de kiwis en Soto del Barco.

Antes de entrar en las instalaciones lácteas, la Secretaria de Estado ha explicado que el relevo generacional es una "prioridad absoluta" para el Ministerio de Agricultura en coordinación con las comunidades autónomas.

Fondos

La secretaria de Estado ha explicado que el Gobierno ya ha movilizado más de 27 millones de euros en créditos para jóvenes a través del programa 'MAPA-ICO-SAECA', de financiación para necesidades generales de actividad, ante la pérdida de rentabilidad por causa de la sequía y otros fenómenos climáticos adversos, destinada a titulares de explotaciones agrarias y operadores de pesca marítima y acuicultura, de hasta 40 años.

"Sin relevo generacional, sin jóvenes y sin mujeres, no hay sector, no hay futuro para el sector agroalimentario", ha asegurado, para después avanzar que el Gobierno presentará la iniciativa 'Tierra Joven', una plataforma que se pondrá en marcha para el acceso a la tierra para los jóvenes.

García también ha puesto en valor el papel de las comunidades autónomas, como Asturias, que dedica un 25% de sus fondos FEADER a la iniciativa Líder, "cuando la media a nivel nacional es un 9,5".