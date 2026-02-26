Los trabajadores acusan a Arcelor de "falta de información" sobre las deslocalizaciones a India

El comité de empresa europeo de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, que incluye la representación de los 5.000 trabajadores que hay en Asturias, ha cargado este jueves contra la dirección de la compañía por una "evidente falta de información" acerca de su "decisión unilateral" de trasladar miles de puestos de trabajo de servicios auxiliares (informática, gestión...) de Europa a India. Un movimiento cuyo impacto concreto en Asturias está aún pendiente de determinar, pero que en principio afectaría a unos 400 puestos.

El comité ha publicado un comunicado muy crítico con la dirección de Arcelor tras la reunión mantenida este jueves en la sede europea de la compañía, en Luxemburgo. Los representantes de los trabajadores confiaban que en ese encuentro los ejecutivos de la siderúrgica concretaran el alcance de las reubicaciones a India, previstas para 5.600 empleados en toda Europa.

No obstante, el comité ha acusado a la dirección de "negar" la información sobre un proceso que, a tenor de los trabajadores, "no tiene ninguna justificación operativa ni económica, más allá del mero ahorro que supone la implantación de dichas actividades en un país donde las condiciones sociales y laborales está a años luz de las europeas".

Según el comunicado, la falta de datos "supone una vulneración flagrante de nuestras prerrogativas como representantes de los trabajadores de ArcelorMittal en Europa" e impide "que desde el comité de empresa europeo se pueda llegar a las pertinentes conclusiones que permitan emitir un dictamen debidamente motivado".

Por ello, los trabajadores exigen a la cúpula de la empresa que "entregue de manera inmediata la debida información relativa a este proceso, con el adecuado detalle cuantitativo y cualitativo sobre las funciones afectadas, el número de personas potencialmente excedentes y las medidas sociales de acompañamiento".

Asimismo, los representantes de la plantilla han reclamado "un posicionamiento claro" a las autoridades europeas "sobre esta grave amenaza al empleo de un sector estratégico", de modo que encuentren "la forma de amortiguar el brutal impacto que podría tener en un gran número de regiones a lo largo y ancho de Europa".