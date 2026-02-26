"Traiciona a Europa", dicen de Mercosur los ganaderos asturianos

Las organizaciones agrarias asturianas alzaron la voz en Bruselas contra los problemas que acechan al medio rural y su actividad. Fue el pasado martes durante una mesa redonda organizada por el grupo Patriotas al que pertenece Vox, que estuvo representado por la diputada asturiana Carolina López y la eurodiputada Mireia Borrás. Ambas denunciaron en el Parlamento Europeo que el acuerdo con Mercosur y los continuos recortes de la Política Agraria Común (PAC) constituyen una auténtica "traición" a los agricultores y ganaderos españoles.

Geli González, secretaria general de ASAJA en el Principado, advirtió de que el acuerdo con Mercosur "va en contra de los intereses del sector agrícola y ganadero europeo. Yo lo veo como una traición de Europa". Y recordó que el campo español lleva décadas adaptándose a una normativa medioambiental cada vez más exigente, asumiendo costes crecientes y una burocracia asfixiante.

El secretario regional de COAG Asturias, David Pérez Naya, respaldó estas críticas y advirtió de que las salvaguardias para aminorar el impacto del acuerdo con Mercosur y la competencia desleal "entran en funcionamiento cuando el daño ya está en la explotación". Como precedente se refirió al acuerdo con Marruecos en el sector del tomate. "Cuando reaccionaron, muchas explotaciones y fábricas ya habían cerrado". URA estuvo representada por su coordinador, Borja Fernández, y el veterinario Juan Carlos González, que alertó del impacto de enfermedades como la tuberculosis bovina.