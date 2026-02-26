"Traiciona a Europa", dicen de Mercosur los ganaderos asturianos
ASAJA, COAG y UCA defienden en Bruselas, de la mano de Vox, los intereses del sector regional
Las organizaciones agrarias asturianas alzaron la voz en Bruselas contra los problemas que acechan al medio rural y su actividad. Fue el pasado martes durante una mesa redonda organizada por el grupo Patriotas al que pertenece Vox, que estuvo representado por la diputada asturiana Carolina López y la eurodiputada Mireia Borrás. Ambas denunciaron en el Parlamento Europeo que el acuerdo con Mercosur y los continuos recortes de la Política Agraria Común (PAC) constituyen una auténtica "traición" a los agricultores y ganaderos españoles.
Geli González, secretaria general de ASAJA en el Principado, advirtió de que el acuerdo con Mercosur "va en contra de los intereses del sector agrícola y ganadero europeo. Yo lo veo como una traición de Europa". Y recordó que el campo español lleva décadas adaptándose a una normativa medioambiental cada vez más exigente, asumiendo costes crecientes y una burocracia asfixiante.
El secretario regional de COAG Asturias, David Pérez Naya, respaldó estas críticas y advirtió de que las salvaguardias para aminorar el impacto del acuerdo con Mercosur y la competencia desleal "entran en funcionamiento cuando el daño ya está en la explotación". Como precedente se refirió al acuerdo con Marruecos en el sector del tomate. "Cuando reaccionaron, muchas explotaciones y fábricas ya habían cerrado". URA estuvo representada por su coordinador, Borja Fernández, y el veterinario Juan Carlos González, que alertó del impacto de enfermedades como la tuberculosis bovina.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina