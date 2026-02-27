Un accidente en la autopista "Y" genera retenciones kilométricas en plena hora punta

Nueva mañana de retenciones en la autopista "Y" con la vuelta de la lluvia a Asturias. Un accidente ha generado retenciones kilométricas esta mañana en la A-66, en sentido Gijón. El siniestro tuvo lugar a las poco después de las 08.00 horas a la altura de Lugones. Las colas llegaron a ser de cuatro kilómetros.

Otro accidente generó también importantes retenciones esta mañana en el desvío para entrar a Avilés desde la A-81.