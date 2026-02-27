Un accidente en la autopista "Y" genera retenciones kilométricas en plena hora punta
El siniestro tuvo lugar a las poco después de las 08.00 horas a la altura de Lugones, en sentido Gijón
A. R.
Nueva mañana de retenciones en la autopista "Y" con la vuelta de la lluvia a Asturias. Un accidente ha generado retenciones kilométricas esta mañana en la A-66, en sentido Gijón. El siniestro tuvo lugar a las poco después de las 08.00 horas a la altura de Lugones. Las colas llegaron a ser de cuatro kilómetros.
Otro accidente generó también importantes retenciones esta mañana en el desvío para entrar a Avilés desde la A-81.
El SIPLA, sindicato asturiano de policías locales, tendrá nuevo líder: hoy será elegida esta nueva ejecutiva
Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
¿Dónde van los alimentos que no se venden en un supermercado?
Oro blanco de la ría del Nalón
