El acto institucional del Día de la Mujer se celebrará en Luanco

Bajo el lema "Igualdad, motor de la democracia", el Gobierno asturiano ultima la organización del acto institucional del Día Internacional de la Mujer en el Principado. Este año se celebrará el 7 de marzo, a las 12.00 horas; tendrá como escenario el Museo Marítimo de Luanco, en Gozón, y, como es habitual en los últimos años, contará con la intervención del presidente Adrián Barbón.

"Sin igualdad no existe democracia, por eso Asturias seguirá avanzando, paso a paso, hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria", declaró la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, al presentar la programación que el Ejecutivo regional ha preparado para este próximo 8M.

Entre las actividades destaca el estreno, el día 5 en el Paraninfo de la Universidad Laboral, en Gijón, del documental "(In)visible", dirigido por Estela Cubilla, sobre la violencia de género y sexual, vista desde una doble perspectiva –la de los jóvenes y a través de un diálogo entre generaciones–. La Televisión del Principado de Asturias emitirá unos días después, el 11 de marzo, el documental.

También en el marco del 8M, se inaugurará la exposición "Asturies, muyeres y movimientos", con la actuación de la cantante Marisa Valle Roso, y junto a la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional se desarrollará la jornada "Derechos de las mujeres: avances, resistencias y desafíos globales", en la que intervendrá la jurista Mar Esquembre, presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional.

Noticias relacionadas

Además, a lo largo de los próximos días el Gobierno regional presentará el sello "Centro Coeducador", una distinción a los colegios e institutos que destaquen por su labor en la educación en igualdad.