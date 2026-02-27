El acto institucional del Día de la Mujer se celebrará en Luanco
El Museo Marítimo será el escenario, el 7 de marzo, de la actividad central de la programación del Ejecutivo regional
Bajo el lema "Igualdad, motor de la democracia", el Gobierno asturiano ultima la organización del acto institucional del Día Internacional de la Mujer en el Principado. Este año se celebrará el 7 de marzo, a las 12.00 horas; tendrá como escenario el Museo Marítimo de Luanco, en Gozón, y, como es habitual en los últimos años, contará con la intervención del presidente Adrián Barbón.
"Sin igualdad no existe democracia, por eso Asturias seguirá avanzando, paso a paso, hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria", declaró la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, al presentar la programación que el Ejecutivo regional ha preparado para este próximo 8M.
Entre las actividades destaca el estreno, el día 5 en el Paraninfo de la Universidad Laboral, en Gijón, del documental "(In)visible", dirigido por Estela Cubilla, sobre la violencia de género y sexual, vista desde una doble perspectiva –la de los jóvenes y a través de un diálogo entre generaciones–. La Televisión del Principado de Asturias emitirá unos días después, el 11 de marzo, el documental.
También en el marco del 8M, se inaugurará la exposición "Asturies, muyeres y movimientos", con la actuación de la cantante Marisa Valle Roso, y junto a la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional se desarrollará la jornada "Derechos de las mujeres: avances, resistencias y desafíos globales", en la que intervendrá la jurista Mar Esquembre, presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional.
Además, a lo largo de los próximos días el Gobierno regional presentará el sello "Centro Coeducador", una distinción a los colegios e institutos que destaquen por su labor en la educación en igualdad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó