Agenda: qué hacer hoy viernes, 27 de febrero en Asturias

Oviedo

Recetas tradicionales con un sello personal

"Asturias en el plato" (Delallama Editorial), el nuevo libro de la gastrónoma Susana García Soto, donde recoge las recetas de siempre con su estilo personal, llegará a las 19.30 horas al Club de la mano de su autora, a quien acompañará Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y con la actuación del gaitero Vicente Prado, "El Pravianu". Entrada libre hasta completar aforo.

Tertulias del Campoamor

A las 20.00 horas, el Teatro Campoamor acogerá una nueva sesión de Las Tertulias del Campoamor, que contará con la participación de la periodista Leticia Sierra, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y con una amplia trayectoria en prensa y radio. La actividad es de entrada gratuita.

Concierto de la OSPA

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) actúa en el Auditorio Príncipe Felipe a las 20.00 horas dentro del ciclo "Música en escena". En el programa, Wagner, Martínez Burgos (estreno en Asturias) y Richard Strauss, bajo la dirección de Nuno Coelho.

Conversaciones por el Clima

A las 19.00 horas, el Hotel de Asociaciones de Santullano acogerá la actividad "El clima en juego. Ponle un cero al CO₂", enmarcada en la campaña de sensibilización frente a la emergencia climática en Oviedo. La sesión consistirá en juegos de mesa ambientales dinamizados por Jorge Etchegoyen, experto en juegos de mesa y responsable de Hangar Rebelde, espacio de ocio alternativo, e incluirá el sorteo de juegos entre las personas participantes. Inscripción previa a través del enlace habilitado por la organización.

Presentación de Evelyn Méndez

A las 19.00 horas, la Biblioteca Pública Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja) acogerá la presentación del libro de relatos "Todo lo que no imaginas", de Evelyn Menéndez, en un acto de entrada gratuita incluido en la agenda literaria de la ciudad.

Espacio de Encuentro

El Espacio de Encuentro Ars Vitality acoge a las 19.00 horas, la charla gratuita "¿Y ahora qué? Cómo enfrentar las secuelas después de un cáncer de mama", en la que se abordarán cuestiones como el linfedema y el ejercicio físico tras la enfermedad. La sesión estará impartida por la Dra. Inmaculada Zapico, referente en Medicina Física y Rehabilitación, y se celebrará en la calle Asturias, 6, de Oviedo.

Artistiques

La Komono Gallery (calle Cai Fontán, 17, Uviéu) acoge a las 19.00 horas la inauguración de la exposición colectiva "Artistiques", una muestra de artes plásticas en la que participan Raquel Mañana, María Ortiz, Luzia Pedregal, Iratxe Esteve, Juls, Inés Benito, Clara Nieto, Celia Pandiella, Dido Carrero y Lucía Álvarez, con la colaboración de Fuensanta y Picofino, y que contará además con la actuación de La Junta Culata DJ.

Kafka & Co

La librería Kafka & Co acoge a las 19.00 horas la presentación de "El viajero mental" (Galaxia Gutenberg), del filósofo y astrofísico valenciano Juan Arnau, especialista en filosofías y religiones orientales. En este ensayo, el autor explora los efectos de las experiencias psicodélicas vinculadas a culturas indígenas y budistas y traza una historia de la psicodelia de la mano de autores como Blake o Huxley. Arnau conversará con Nuno de Oliveira. La entrada es libre.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición "Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía", una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Feten

La Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) culminará hoy con diferentes representaciones. Los puntos en los que se desarrollarán son la Colegiata de San Juan Bautista, el paseo de Begoña, la plaza del Seis de Agosto, el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur y el teatro Jovellanos. Además, la entrega de los premios será en el Antiguo Instituto a las 18.00 horas. Asimismo, último día para ver en el Antiguo Instituto la muestra ""FETEN, 35 años caminando con el sector". Y también "El tiempo de los objetos. De lo doméstico al cuento maravilloso" de Escenoteca, arte y educación.

Corto Gijón

Primera jornada del festival Corto Gijón, que se desarrollará hasta el 7 de marzo. A las 19.30 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se proyectará la obra "Saltar", de Lía Lugilde, que figura en la Sección Asturias.

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Podrá visitarse hasta el 13 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Antiguo Instituto

La exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Coto

A las 19.00 horas, "Rockvolución" ofrecerá un concierto en el marco de la programación de "Arte en el Barrio". Asimismo, último día para visitar la exposición "Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro", organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Ateneo de La Calzada

Último día para visitar la exposición "Daniel Ordóñez. En memoria". Daniel Ordóñez fue vecino de La Calzada, trabajador jubilado de los antiguos astilleros Juliana y fotógrafo por vocación, además de socio del Club Natación Santa Olaya.

CMI El Llano

Último día para ver la exposición fotográfica "El instante retratado", de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrará así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI La Arena

Último día para ver la muestra "Ni machismo ni machistas", del dibujante Carlos Madrid. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

Sala Código 23

A las 20.30 horas, la artista Julia Sariego, que acaba de lanzar la canción "Los últimos días", ofrecerá un recital.

Sala Albéniz

A las 21.00 horas, habrá un concierto de Alejo. La apertura de puertas será a las 20.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, habrá un festival en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa, en la sede de la agrupación, ubicada en la calle Severo Ochoa.

Librería La Revoltosa

A las 19.00 horas, se presentará "Ser judío tras la destrucción de Gaza", de Peter Beinart. Estarán el traductor y escritor Pablo Batalla y la fotógrafa y activista Daniela Cohen.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Nicanor Piñole

Se puede visitar hasta el 1 de marzo la exposición "Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender", un taller participativo de co-creación abierto. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Teatro en el Valdés.

El Teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas el estreno de "Sensación térmica", dentro de escenAvilés. Una obra de Mayte López, dirigida por Adolfo Fernández y Vanessa Espín. Entradas: 14, 20 y 24 euros.

Galería sonora en Niemeyer

El Centro Niemeyer ofrece de 19.30 a 20.15 horas "Arte y espiritualidad: entre el dolor y el éxtasis, milagro y sanación", una sesión para escuchar y mirar desde otra perspectiva. Entradas a 12 euros en taquilla y web del centro.

TOON STORY en Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas TOON STORY, un espectáculo de gran formato. Entradas a 53 euros. No está recomendado para menores de cinco años ni para personas fotosensibles por el uso de efectos de luz.

Cinefórum en la Ferrería

La Casa de las Mujeres proyecta a las 18.00 horas el documental "Maruja Mallo. Artista rebelde", con entrevista de Paloma Chamorro (1979). Tras la sesión, de una hora, habrá un pequeño debate. Entrada libre hasta completar aforo.

Billar inclusivo en Avilés

El Complejo Deportivo Avilés alberga desde las 16.30 hasta las 20.00 horas el Campeonato de Asturias de billar "bola 8" inclusivo en silla de ruedas, en una cita conjunta de FEDEMA y DIFAC.

Las Cuencas

Cine en Langreo

El cine Felgueroso acoge hoy la proyección de la película "Mufasa: el Rey León", de Barry Jenkins. Será a las 19.30 horas dentro del ciclo "Rapacines".

"Liry: el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Ramón Portilla, hoy en las jornadas de Montaña de Mieres

Mieres cierra sus XXXVIII Jornadas de la Montaña. Esta tarde, desde las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se podrá asistir a la charla de Ramón Portilla, que hablará de "Mi Himalaya". La entrada es libre.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición "Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

"Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", de Elena Rato, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe hasta el 11 de marzo de 2026 la exposición "Quebrar la pintura II. Transitando el soporte", un proyecto de Elena Rato que se mueve entre la pintura y la instalación. La autora trabaja desde la idea de pintura expandida, buscando trascender los límites del formato tradicional para potenciar la presencia física del soporte y la irregularidad de sus formas, vinculando el gesto pictórico con la propia estructura compositiva y conceptual de las piezas. Superficies, materiales, formatos y ubicaciones se convierten así en parte esencial del lenguaje de la obra. Se puede ver en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Luarca

La Casa de Cultura de Luarca (Valdés) ofrece hasta el 28 de febrero la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.45 y de 15.00 a 20.30 horas; sábados, de 10.00 a 13.45. Domingos y lunes por la tarde, cerrado.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro"

Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas. El programa de actividades comprende, además, la exposición "113+", con fotografías de Evelin Ruiz Crego y hasta el 28 de febrero. Partiendo de las 113 nacionalidades que se identificaron en el padrón de Lugo de 2019, Evelin Ruiz realiza una serie de retratos artísticos, superponiendo sobre el rostro de los participantes una imagen referencial proporcionada por ellos mismos. Esta muestra sobre identidad, memoria y diversidad invita a reflexionar sobre los fenómenos migratorias que han contribuido a la formación de las sociedades tradicionales rurales y lo hace desde un punto de vista singular: poniendo rostro a quienes muchas veces permanecen invisibilizados y valorando todo lo que las personas migrantes aportan a la sociedad que las acoge (lenguas, costumbres, expresiones artísticas, gastronomía, saberes y experiencias).

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.