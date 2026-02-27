Aitor Melgar, nuevo líder del SIPLA: "El principal problema de las policías locales es la manifiesta falta de personal, hay que incrementar las plantillas"
El secretario general del sindicato aboga por una nueva ley de coordinación y pide a los políticos que vean a los agentes locales "como una solución y no como un problema"
Como estaba previsto, Aitor Melgar se ha hecho con la secretaría general del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) en el congreso celebrado en Muros de Nalón. Acompañan a este agente de Oviedo en la ejecutiva del sindicato los agentes Juanjo Verdugo, de Aller, como vicesecretario; Xavier Tort, de Gijón, como secretario de Organización; José Antonio Fernández, de Gijón, como secretario de Acción Sindical; Aitor Tamargo, de Castrillón, como secretario de Información; Jorge Jiménez, de Oviedo, como tesorero; y el secretario general saliente, Ildefonso Rodríguez, de Gijón, como secretario de actas.
Melgar aseguró que el principal problema que afecta a todos los policías en Asturias "es la falta manifiesta de personal que hay actualmente". Desde la pandemia, "solamente hubo dos convocatorias conjuntas. Sólo se a convocado una promoción, durante la pandemia. Luego, por distintos motivos, judiciales y extrajudiciales, se ha retrasado todo y nos encontramos con un número desorbitado de interinos en todas las plantillas". En Oviedo, por ejemplo, hay 52 interinos en una plantilla de 270 agentes, "y la plantilla debería ser de 360 agentes". "Es una barbaridad el número de interinos. Gijón ha llamado recientemente a otros 24 o 25 para meterlos en las plantillas", añade.
"Los procesos electivos se hacen lentos, tortuosos y necesitamos más agilidad. Esa es una de las cuestiones que nos planteamos como nueva ejecutiva, hacer una nueva redacción de la Ley de Coordinación de Policías Locales, ya que la actual data de 2007 y está obsoleta, sin olvidar que nació ya con muchas carencias, con unas normas marco que nunca se desarrollaron.
Los agentes esperan una oposición desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero y todavía no salió la convocatoria. Nos vamos a comer este año entero otra vez sin oposiciones", aventuró.
Otro asunto sobre la mesa es "la posibilidad de que las policías locales se reclasifiquen en el grupo B. Eso va a ser largo, va a ser duro, porque hablamos de dinero".
Por otro lado, las policías locales tienen que asumir cada vez más competencias de seguridad ciudadana, sobre todo, en las ciudades grandes.
Como integrante del SIPLA no podía dejar de referirse al conflicto de Siero: "Las fuerzas políticas tienen que ver a las policías locales como una solución, no como un problema. Hay ayuntamientos, como el de Siero que se ha encargado estos últimos años de reducir a más de la mitad su plantilla. Ha pasado de unos 60 agentes a 30 y pocos agentes en seis años por una cabezonería, una guerra total y encarnizada contra los policías. Nadie del Principado ha puesto reparo ni le ha dicho a este señor que eso no se puede hacer, que va en detenimiento de todos los ciudadanos de Siero y de toda la ciudadanía de Asturias. Tienen que darse cuenta los políticos que los policías locales estamos para colaborar, para trabajar y para mejorar la vida de los ciudadanos, no estamos para ser un problema o un estorbo o un gasto".
