Artes gráficas: todo un mundo repleto de buenas opciones

El sector de las artes gráficas vive un buen momento en Asturias y se encuentra en un proceso de transformación profunda, impulsado por los avances tecnológicos, la digitalización y la creciente demanda de soluciones sostenibles. La industria, que abarca desde la impresión comercial y editorial hasta el packaging y la señalética, está experimentando una evolución marcada por la automatización, la personalización y el uso de materiales ecológicos.

1. GRÁFICAS SUMMA

Gráficas Summa, cuenta con una trayectoria de casi 100 años en el sector de las artes gráficas. Su planta de producción está ubicada en el Polígono de Silvota y dispone de una nave de dos plantas con 2.400 m² construidos sobre una parcela de 3.000 m². Fue una de las primeras empresas en establecerse en esta zona industrial, consolidando su presencia y liderazgo en el sector.

Trabajos de gráficas Summa. / Pablo Solares

Uno de los principales valores diferenciadores de Gráficas Summa es su capacidad para realizar el ciclo completo de producción en trabajos editoriales, reduciendo así la necesidad de recurrir a proveedores externos en la mayoría de los proyectos. Esta autonomía le permite optimizar tiempos y garantizar la máxima calidad en cada uno de sus productos.

Además, la configuración de su taller está diseñada para cumplir con plazos de entrega ajustados, adaptándose a las necesidades de sus clientes. Para ello, la empresa cuenta con un equipo comercial altamente especializado en artes gráficas, ofreciendo asesoramiento personalizado para cada proyecto.

Con una firme apuesta por la calidad y la eficiencia, Gráficas Summa se posiciona como un referente en el sector, combinando tradición e innovación para ofrecer soluciones gráficas de alto nivel.

Datos de contacto - Gráficas Summa C/Peña Salón, 45. 33192 - Llanera / Asturias

985 26 10 00

www.graficassumma.es

info@graficassumma.es

2. TUKÁN

La empresa asturiana Tukan, especializada en rotulación, ha logrado consolidarse en el mercado gracias a su apuesta por la innovación y su compromiso con la calidad. Ofrece soluciones personalizadas en diseño e instalación de rótulos para diversos sectores, adaptándose a las necesidades específicas de cada cliente.

Trabajos de Tukán. / Pablo Solares

Su enfoque en el uso de tecnología avanzada y materiales de alta durabilidad ha sido un factor clave para responder a las exigencias del mercado actual. Gracias a esta estrategia, Tukan continúa fortaleciendo su posición como un referente en el ámbito de la rotulación, combinando creatividad, precisión y eficiencia en cada uno de sus proyectos.

Datos de contacto - Tukán Viaducto Marquina, 7 - OVIEDO: 985 25 50 55

Plaza del Carmen, 7 - GIJÓN: 985 35 62 47

Pol. Silvota, Calle Peña Redonda 31-32 - LLANERA: 985 96 32 88 www.tukan.es

3. ASTURPRINT

Desde su fundación en 1994, la imprenta asturiana Asturprint ha experimentado un crecimiento constante, consolidándose como un referente en el sector de la impresión. La empresa ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo impresión offset para carteles, folletos, libros, revistas, memorias, calendarios, etiquetas y tarjetas, así como impresión digital para tiradas cortas.

Trabajos en Asturprint. / Pablo Solares

Uno de sus principales valores diferenciadores es el packaging, ya que cuenta con todos los procesos de elaboración dentro de sus instalaciones, lo que le permite diseñar y fabricar embalajes a medida con total autonomía.

Además, Asturprint amplía su oferta con servicios de regalo publicitario, impresión DTF y rotulaciones, proporcionando soluciones completas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Su apuesta por la calidad y la innovación la posiciona como una imprenta de referencia en el mercado asturiano.