Asturias no se quita el disfraz hasta mediados de marzo: guía para disfrutar del Antroxu con fiestas que se extienden hasta Semana Santa

A diferencia de muchas otras comunidades autónomas, Asturias continua de fiesta. Hasta mediados de marzo, el Antroxu inunda de color y música las calles de todo el Principado. Tras el carnaval de Avilés, Oviedo y Gijón, la agenda de ocio se alarga en el resto de la región. Asturias demuestra que su carnaval no es solo una fiesta sino una manifestación cultural profundamente arraigada en el territorio e identidad de los vecinos.

Marzo aún sabe a carnaval en Asturias. Descubre una programación llena de desfiles, concursos de disfraces, música en directo y actividades para todas las edades que invaden las calles de color, tradición y alegría.

Un carnaval como los de antes en los pueblos cangueses de Sonande y Llamera / D. Álvarez

Un sábado lleno de color

El Antroxu de Villaviciosa 2026 "X Memorial Benigno Flores Rodríguez, Beni" destaca por su gran desfile, que tendrá lugar este sábado 28 de febrero. Las carrozas tomarán las calles de la localidad y los vecinos lucirán sus disfraces en el Concurso de Charangas. El carnaval es conocido por su alta participación local y sus galardones a carrozas, grupos y disfraces individuales, repartiendo más de 9.000 euros en premios. Además, a partir de las 23.30, en la plaza del ayuntamiento tendrá lugar la actuación de Disco Móvil Vas Bailar y RVS.

Pola de Lena ya tiene todo preparado para vivir el Antroxu 2026. La fiesta se celebrará principalmente este sábado 28 de febrero con un gran pasacalles y más de 6.400 euros en premios. El desfile recorrerá el casco urbano y la fiesta contará con la participación de charangas y disfraces, siendo una de las citas más esperadas del carnaval en Asturias.

Ortiguera, Coaña, celebrará también este sábado su propio carnaval con un desfile de disfraces con temática libre. A partir de las 20 horas tendrá lugar la chocolatada y baile con DJ "¡Hasta que el cuerpo aguante!". Pensando en los más pequeños, la localidad prepara un taller de pintura infantil, con lo que nadie dejará de pasarlo en grande en este Antroxu.

Un momento del desfile en el carnaval de Cangas de Onís / f

Un marzo muy "carnavalesco"

Este año Castropol bate el récord de inscritos a su concurso y desfile de carnaval. Este domingo 1 de marzo, el desfile partirá desde la zona del Peñamar y concluirá en el Club de vela, cubriendo aproximadamente 1 km por las calles del puerto.

Por otra parte, la agenda del Antroxu de Cangas de Onís señala como el Día Grande del Carnaval el sábado 7 de marzo con su gran desfile, música y fiesta. Habrá más de 8.000 euros en premios además de una fiesta en la plaza Camila Beceña donde "pinchará" el DJ Dani Vieites.

La capital de concejo de El Franco tampoco se queda atrás. La Caridad prepara para este 7 de marzo una sesión de vermut en la carpa del parque con la Charanga A Trangayada. El Gran Desfile de Carnaval por las calles de la localidad tendrá lugar a las 18 horas. Al caer la noche, la fiesta no para. Tras la cabalgata, comenzará la fiesta de disfraces y entrega de premios con la animación de DJ Tori. La celebración no cesará hasta el siguiente fin de semana, donde el sábado 14 de marzo el entierro de la Parrocha Morocha será el verdadero protagonista de la velada por los distintos bares del pueblo.

Así fue el Carnaval de Oviedo / Fernando Rodríguez / LNE

A las puertas de Semana Santa

La comisión de fiestas de Llastres corre a cargo con actividades de lo más variadas desde primera hora de la mañana. Tras el chupinazo, el sábado 14 de marzo comienza la gran fiesta. Entre el desfile de gigantes y cabezudos con la famosa sardina "Escamitas la presumida", la fiesta de carnaval promete muchas más sorpresas. La cabalgata tendrá lugar a las 19.30 horas. Después de la entrega de premios nadie regresará a casa. Comenzará la verbena con el grupo sensación y el DJ Vas Bailar.

Colunga tomará el testigo a partir del viernes 20 de marzo. La velada durará todo el fin de semana con diferentes actividades organizadas, siendo el gran pasacalles el sábado 21 de marzo. A su vez, en la programación de Posada de Llanes el 28 de marzo su gran desfile de disfraces y charangas inundará sus calles de color y música festiva. Con importantes premios en metálico, es uno de los últimos carnavales de la comarca de oriente en Asturias.

Así fue el Carnaval de Oviedo / Fernando Rodríguez / LNE

Disfraces, charangas y alegría sin fin. Cuando otros se despiden, Asturias sigue de carnaval.