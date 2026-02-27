Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico

Un asturiano que vive en la cuenca del Caudal espera una media de 14 días para una consulta con el dermatólogo. Otro que vive en Oviedo o el centro de la región aguarda nueve meses.

En una situación que carece de precedentes en la sanidad pública asturiana, la espera para una primera consulta con un dermatólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) es, como promedio, de 278 días. Al tratarse de una media, hay pacientes con demoras notablemente más elevadas. Las siguientes especialidades con más espera en el centro sanitario ovetense son traumatología, con 185 días, y oftalmología, con 179 días de media.

Comparativa con otros hospitales

Este dato del hospital ovetense se encuentra a años luz de los que registran el resto de los centros sanitarios de la región en el área de dermatología. Se pueden citar, como elemento comparativo, los 70 días de demora en Cabueñes (Gijón) o los 37 del San Agustín (Avilés). Y, si nos vamos al extremo opuesto, los 14 días de espera ya citados del Hospital Álvarez-Buylla (Mieres).

El total de pacientes en Asturias en espera de una primera cita con el dermatólogo es de 16.675. Pues bien, de ellos, 12.212 (o sea, el 73 por ciento) corresponden al HUCA. Eso explica que la espera media del conjunto de Asturias sea de 220 días, una cifra totalmente condicionada por el peso del principal hospital asturiano.

Exceptuando al HUCA, el hospital con más demora en dermatología es el de Jarrio (Coaña), con 86 días. En las cuencas mineras, las demoras son, como se ha dicho, de 14 días en el Álvarez-Buylla y de 31 días en el Valle del Nalón (Langreo).

Cifras que se disparan en un solo mes

Todas estas cifras figuran en el apartado de listas de espera de “Astursalud”, la página web de la Consejería de Salud. Se trata, por lo tanto, de números oficiales.

La información que ofrece este portal fue actualizada el pasado día 20, fecha en la que se publicaron los datos correspondientes al cierre del mes previo, o sea, al 31 de enero. Cuando se habla de lista de espera “estructural” se alude a aquella que “es atribuible a la organización y recursos disponibles”, lo que implica que puede haber más pacientes en espera por otros motivos.

Lo tremendamente llamativo en el área de dermatología del HUCA no son solamente los datos de finales de enero, sino la manera en la que se han disparado en un solo mes, entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Si a finales de diciembre eran 6.181 los pacientes pendientes de una primera cita, en un mes se duplicaron, hasta 12.212. Si el último día del año pasado la espera media era de 136 días, a finales de enero era de más del doble: 278 días. Este salto, sencillamente inaudito, ha lastrado de manera muy significativa los datos globales del HUCA concernientes a consultas con el especialista.

Una plantilla infradotada

¿Qué está sucediendo con la dermatología del HUCA? Según han explicado a LA NUEVA ESPAÑA diversas fuentes sanitarias, la plantilla de dermatólogos del hospital ovetense está cubierta “escasamente al 50 por ciento”, con seis o siete profesionales (algunos de ellos con jornada reducida).

En el momento actual, tiene tantos dermatólogos el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, que atiende a una población aproximada de 56.000 habitantes, como el HUCA, que da cobertura a unos 332.000 usuarios. También el Hospital de Cabueñes, cuya plantilla oscila entre diez y once dermatólogos, es superior a la del hospital ovetense, pese a tener menos población a su cargo.

Esta escasez de efectivos del HUCA se plasma no sólo en la lista de espera, sino también, y de manera inequívoca, en las cifras de actividad desarrollada por los dermatólogos del centro sanitario. En enero de 2020, justo antes de la pandemia de covid-19, atendieron un total de 1.834 consultas. En enero de 2023, algunas más: 1.896. Y en los años sucesivos la actividad ha ido disminuyendo, hasta las 1.116 citas registradas este pasado mes de enero.

Este descenso de actividad resulta aún más significativo si se tiene en cuenta que desde 2024 el Servicio de Salud del Principado (Sespa) convirtió en estructurales y continuados los programas de actividad de las tardes para reducir las demoras en cirugías, consultas y pruebas diagnósticas de todas las especialidades.

De manera correlativa a la caída de actividad, en el área de dermatología del HUCA ha ido aumentando la lista de espera para primeras consultas: eran 5.927 en enero de 2023, subieron a 9.174 en enero de 2025 dos años más tarde y son 12.212 en enero del presente año.

La clave de la escasez de profesionales

¿Por qué hay tan pocos dermatólogos en el HUCA? Es cierto que los médicos y médicas de esta especialidad escasean en toda España. Y también que son muchos los que han ido incorporándose a la sanidad privada de manera parcial o total. Pero, en el caso del hospital ovetense, la escasez de efectivos se ha agravado de una manera extraordinaria en los últimos años y es mucho más acusada que la de otros centros sanitarios de la región.

Diversas fuentes consultadas por este periódico, el motivo de fondo es la negativa de muchos dermatólogos que ejercen en Asturias a trabajar con el director de la unidad de gestión clínica de Dermatología del HUCA. Jorge Santos-Juanes Jiménez lleva en el cargo desde finales de 2023. Es también profesor titular de la Universidad de Oviedo. “Casi nadie quiere estar con él”, señalan las citadas fuentes. A pesar de que para el HUCA se han ofertado plazas en régimen de interinidad, varios dermatólogos “han preferido irse a hospitales comarcales incluso con peores condiciones”, precisan. Incluso es habitual que los médicos residentes que se forman en el servicio de Dermatología del HUCA rechacen, al final de su periodo de especialización, quedarse como adjuntos.

Según las mismas fuentes, el motivo principal del rechazo de los dermatólogos a trabajar con el doctor Santos-Juanes son sus antecedentes de carácter penal, por los que ingresó en prisión en 2012 con una condena de tres años que ya ha cumplido, al igual que la pena de inhabilitación que en 2011 le impuso la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.