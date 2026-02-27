La consejera Marta del Arco quita hierro a las 200.000 duplicidades por el nuevo sistema de la dependencia: "No afectan a todos los expedientes"

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, está en el ojo del huracán por las demoras en el servicio de atención a la dependencia, una prestación clave para miles de asturianos. Y hoy ha querido matizar algunas cuestiones respecto a las revelaciones hechas en la Junta del Principado por la jefa de servicio de Atención a la Dependencia, Cristina Díez, que dibujaron un panorama caótico a raíz de la implantación del sistema de Historia Social Única, generando 200.000 duplicidades que luego se han tenido que depurar "manualmente".

Quiso Marta del Arco este viernes quitar hierro precisamente a esa cifra. "Del tema de la dependencia vengo respondiendo a preguntas tanto en la Comisión como en la Junta. Todo se inicia en julio cuando se incorpora o se despliega la historia social única. En ese momento vengo diciendo que hubo un parón técnico de meses, tal y como explicó ayer la jefa del servicio, y hubo muchos registros duplicados. Hay que tener en cuenta que esos 200.000 registros no se refieren a la aplicación de la dependencia, no es en la aplicación de la dependencia, es el registro de la historia social única", expresó.

Y quiso matizar que se "habla de registros, no de expedientes". Es decir, aclaró, "dentro de un mismo expediente puede ocurrir que haya un número mal de un DNI, la dirección, la vez... entonces son registros que aparecen en el registro general de la historia social única, no en el aplicativo de dependencia". Bajo su punto de vista, no hay que fijarse tanto en el dato de estas 200.000 duplicidades, sino en "el número de solicitudes pendientes, que es lo que hay que mirar; porque esas duplicidades no afectan a los expedientes... no a todos, de hecho ya aclaré en sede parlamentaria que solventamos duplicidades en torno a 10.000 expedientes". La jefa del servicio cifró ayer en 7.500 las solicitudes de dependencia pendientes de tramitación.

El PP pide "responsabilidades políticas"

El Partido Popular ha exigido este viernes responsabilidades políticas ante la “chapuza colosal” que ha paralizado durante meses el trámite de la dependencia, y que el jueves “quedó acreditada” con la comparecencia en la Junta de la jefa de servicio de Atención a la Dependencia. Beatriz Polledo ha subrayado que la implantación de la historia social única fue una “decisión política” y, por tanto, “alguien a nivel político fue el que dio el visto bueno. Y solo pudieron ser dos personas, la consejera Marta del Arco o Adrián Barbón”.

Para la popular, la consejería debería haber “dimitido ya, porque el pasado 27 de noviembre, en la Junta General, con su cara dura, me dijo que ya estaba todo normalizado. Mintió a sabiendas del caos absoluto que tenía en la dependencia”.

En su opinión, la comparecencia de la jefa de servicio, Cristina Díez, sirvió para constatar lo que ellos vienen denunciando desde hace meses, que se hizo “una implantación temeraria de la historia social única”. “Sin control, sin plan de contingencia y sin ningún tipo de formación a quienes tenían que usar el nuevo sistema”, recalcó.

Polledo ha criticado que la única preocupación del Gobierno de Barbón es “tapar cuando hay un problema, que no se sepa que se generaron hasta 200.000 registros duplicados, que hubo una parada técnica desde julio hasta septiembre del pasado año, lo que imposibilitaba realizar altas, revisiones de dependencia, dictar resoluciones de expedientes que ya estaban finalizados; es decir, 151 profesionales de ese servicio se dedicaron prácticamente a hacer depuración manual de miles de expedientes”.

“Lo que venía a agilizar, acabó colapsando. Se van haciendo mejoras, pero no está, ni mucho menos, la situación normalizada”, ha insistido. Y ha calificado lo ocurrido en Derechos Sociales como “un caso de estudio de que no se pueden hacer peor las cosas”.

“Es indecente que con estos datos salga Gimena Llamedo diciendo que el Gobierno actúa con contundencia, porque si contundencia es que desde hace siete meses esté paralizado todo el proceso de la dependencia, es reírse de todos los asturianos a la cara”, ha sostenido. Y ha criticado el nuevo plan anunciado para agilizar la tramitación: “Que se pongan a depurar responsabilidades”.