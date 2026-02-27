La construcción de vivienda en Asturias cae al menor nivel en cinco años
Las licencias de obra nueva también descendieron en 2025
En Asturias se construyeron un total de 1.622 viviendas en 2025, un descenso del 19,6% respecto a las 2.018 edificadas el año anterior y el volumen más bajo desde 2020, cuando la cifra ascendió a 1.552.
Así consta en los datos de certificaciones de fin de obra publicados por el Ministerio de Transporte y recopiladas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
El año pasado también cayó, aunque con menor intensidad, la concesión de visados para obra nueva (esto es, las autorizadas pero que aún no se han construido). En Asturias se dio luz verde a la construcción de 2.137 viviendas, un 18% menos que las 2.608 tramitadas en 2024.
Estos datos cobran especial importancia en pleno debate nacional sobre uno de los grandes problemas económicos del país, el acceso a la vivienda. Muchas voces, especialmente desde ámbitos empresariales, sostienen que una de las vías para facilitarlo es la construcción de más viviendas para que el aumento de oferta rebaje los precios.
