La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa

Asturias contará con dos nuevos radares fijos en Semana Santa. Uno de los cinemómetros se instalará en la carretera que une Gijón y Pola de Siero (AS-377), a la altura del kilómetro 1,150, en sentido creciente. El radar se sitúa en Granda, localidad en la que se han registrado algunos accidentes por exceso de velocidad. Se trata de una carretera con un tráfico intenso y firme dañado.

El otro radar fijo está en la carretera de Olloniego (Oviedo) a Riaño (Langreo), la AS-116, a la altura del kilómetro 3,200, en sentido decreciente de la kilometración, en la recta de Tudela de Agüeria. Se trata de otra carretera con un tráfico intenso y en el que se han registrado accidentes por exceso de velocidad.

En Asturias, hay otros 24 puntos para radares fijos. También hay cinco radares de tramo y otros treinta tramos en los que pueden instalarse radares móviles.

Las multas por exceso de velocidad se mueven entre los 100 euros y los 600 euros, dependiendo de cuánto se sobrepase el límite de velocidad, y la retirada de entre dos y seis puntos del carné. Utilizar detectores de radares se castiga con 200 euros de multa y la retirada de tres puntos. Y el uso de inhibidores de radar se castiga con la retirada de 6 puntos del carné de conducir y 6.000 euros de multa.

La Semana Santa, cuando se instalarán estos dos nuevos controladores de velocidad, coincide además con una de las épocas del año en la que se producen más desplazamientos. De hecho, se suele activar siempre la operación salida cuando llega el Jueves Santo.

Cada año se viven escenas de congestiones, sobre todo a las salidas y entradas de grandes ciudades. Y la DGT activa un plan de control de carreteras para velar por la seguridad de los conductores y el cumplimiento de las normas de tráfico,