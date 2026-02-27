La FSA arremete contra Queipo por el rechazo del PP al escudo social en el Congreso: "¿Qué le dijo a sus diputados asturianos para justificar el voto?"
El secretario de Política Municipal, Álvaro Valle, ha lamentado que la unión de los populares con Vox y Junts haya hecho perder a Asturias 500 millones para financiar servicios públicos
El rechazo de la derecha parlamentaria del Congreso de los Diputados a una serie de medidas incluidas en el escudo social ha sido criticado este viernes por el secretario de Política Municipal de la FSA, Álvaro Valle, quien ha pedido al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que explique si ordenó a los diputados asturianos que votasen en contra de estas propuestas.
El socialista ha lamentado que PP y Vox se hayan unido una vez más para votar en contra de medidas como el bono social térmico o las exenciones fiscales a las ayudas por los incendios forestales, olvidándose de "lo realmente interesante de la política, del objetivo común que al menos el PSOE tiene y que es mejorar la vida de las personas".
Han votado en contra, ha añadido, “a que Asturias reciba 500 millones de euros más para financiar los servicios públicos, de los que la región es referente”.
"Queipo siempre se caracteriza por trasladar a los diputados nacionales esa responsabilidad en las votaciones, entonces yo quería preguntarle directamente que le dijo él a sus diputados asturianos en Madrid para justificar el voto en contra a esas medidas tan importantes que beneficiaban a tantos asturianos, especialmente, como digo, a los más vulnerables", ha afirmado.
Valle también ha indicado que desde el PSOE asturiano tienen claro que a partir de ahora el grupo parlamentario va a trabajar para que estas medidas que ayer no lograron salir adelante puedan hacerlo.
Una moratoria antidesahucios
La suma de Junts al bloque de PP y Vox ha sido la razón de que decayesen los decretos para la intervención de precios en situaciones de emergencia y de la prórroga del escudo social. Este último por segunda vez y pese a trocear estas medidas del decreto ómnibus y reformularlas con guiños dirigidos a atraer el voto de los posconvergentes. La razón ha sido principalmente dejar fuera de la moratoria antidesahucios a los pequeños propietarios.
A pesar de esta nueva derrota, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el diálogo con Junts "es posible" y ha pedido a los grupos políticos que antepongan las reformas del Gobierno a las "siglas" de los partidos.
