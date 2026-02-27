El HUCA habilita una Unidad de Enfermedades Raras, que beneficiará a 74.000 personas en Asturias y que aspira a convertirse en un "referente" en el diagnóstico

Unas 74.000 personas en Asturias padecen una enfermedad rara. El Gobierno del Principado ha iniciado las obras de la nueva Unidad de Enfermedades Raras del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), "un proyecto estratégico que aspira a convertirse en una referencia en el diagnóstico, la investigación, el tratamiento y el seguimiento de las patologías poco frecuentes", ha indicado la consejera de Salud, Conchita Saavedra.

La titular de Salud ha presentado esta mañana a pacientes, familiares, profesionales sanitarios e investigadores el proyecto con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, que se celebra bajo el lema "Cada persona importa". Esta conmemoración persigue poner el foco en los más de tres millones de pacientes afectados en España por patologías poco frecuentes. Su atención requiere circuitos asistenciales específicos, coordinación entre especialidades y acceso a la tecnología más avanzada.

Centralizar la atención multidisciplinar

La unidad del complejo sanitario ovetense, en la que se invertirán 753.350 euros cofinanciados por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, responderá a un modelo de atención integral, alineado con la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras y con los estándares europeos de calidad. Estará ubicada en la planta 0 del HUCA, en el mismo nivel que la entrada de hospitalización, y contará con cerca de 760 metros cuadrados de superficie.

El diseño del dispositivo responde a un modelo innovador que centraliza en un solo espacio, cómodo y accesible, la atención multidisciplinar a los pacientes, "con el fin de evitar desplazamientos innecesarios por el hospital y reducir los tiempos de diagnóstico", ha enfatizado la consejera de Salud.

De esta manera, el HUCA se convertirá así en uno de los pocos centros del Sistema Nacional de Salud con una unidad de estas características, que facilitará la consulta de diversas especialidades en un mismo entorno físico o virtual.

El área contará con los siguientes recursos:

• Dos consultas de gran tamaño, adecuadas para la atención a personas con problemas de movilidad.

• Un despacho polivalente para gestión de casos y consulta de enfermería.

• Hospital de día con dos puestos adaptados para personas con movilidad reducida.

• Salas de trabajo médico y reuniones equipadas para sesiones clínicas y conexión telemática.

• Zonas específicas para terapias respiratorias, una sala de espera diferenciada y aseo accesible.

Más calidad del diagnóstico

La nueva unidad favorecerá la calidad del diagnóstico y el seguimiento clínico, al tiempo que facilitará la transición desde pediatría a la atención adulta. También contribuirá al impulso de la investigación y a la participación en ensayos clínicos.

El proyecto se integra también con otras iniciativas estratégicas del HUCA, como la futura Unidad de Investigación Clínica y los proyectos Únicas y SiGenes, orientados a mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información clínica.

Noticias relacionadas

Con estas iniciativas, el Gobierno del Principado refuerza su compromiso con la equidad y consolida una red asistencial moderna y centrada en las personas, con independencia de la prevalencia de sus patologías.