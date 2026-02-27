Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: "Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz"

Cuando Juan Barajas cumplió tres años, su madre, Jenny Riveros, tomó una decisión que cambiaría sus vidas. En Colombia, cuenta, el clima de polarización política y la incertidumbre le hicieron pensar que no podría ofrecerle a su hijo el futuro que deseaba. En 2016 solicitó asilo político en España y ambos se instalaron en Asturias, donde empezaron de cero.

"Para mí fue muy duro, un cambio grandísimo", recuerda Riveros. La adaptación no fue sencilla, pero encontró apoyo en la Asociación Pro Inmigrantes en Asturias, que les facilitó un piso compartido en Gijón al llegar al Principado. "Todo se hacía más llevadero al ver a mi hijo tan integrado. Salí adelante gracias a él", dice con una sonrisa.

Historias como la suya explican una tendencia que se repite en los últimos años. Colombia encabeza la lista de lugares de origen de los menores de entre 0 y 14 años que llegan a Asturias. Entre 2021 y 2023, 958 niños colombianos se asentaron en la región junto a sus familias. La búsqueda de seguridad y oportunidades laborales impulsa cada año a cientos de personas a cruzar el Atlántico.

Juan empezó el colegio nada más llegar. "Se adaptó muy rápido. Era el más pequeño del piso y siempre estuvo rodeado de gente, eso lo convirtió en una persona muy sociable", explica su madre. Mientras él daba sus primeros pasos en el sistema educativo español, ella aceptaba los trabajos que encontraba: primero cuidando a personas mayores, después limpiando casas. "Tenía que seguir adelante porque mi hijo solo me tenía a mí", subraya.

Con el tiempo, los profesores detectaron que Juan destacaba especialmente en clase. Tras realizarle varias pruebas, confirmaron que tenía altas capacidades. "Al principio pensé que era por el ambiente en el que vivíamos, con tanta gente y tantas conversaciones; pero no, él necesitaba un acompañamiento específico", relata Riveros.

Ese diagnóstico coincidió con otro avance importante: la homologación de sus estudios en España, que le abrió nuevas puertas laborales. Consiguió un empleo en el servicio de atención al cliente de un banco y madre e hijo pudieron mudarse a un piso en el barrio gijonés de La Calzada. "Ahí nuestra vida volvió a cambiar", afirma.

Desde entonces, Juan ha podido acceder a actividades y apoyos que su madre considera decisivos: clases de natación, inglés y seguimiento psicológico para potenciar su aprendizaje. "Son oportunidades que aquí están normalizadas, pero que en Colombia habrían sido impensables para nosotros", reflexiona.

Hoy, el niño tiene claro su lugar en el mundo. "Siempre dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz", cuenta Riveros. Para ella, esa certeza es la confirmación de que aquel salto al vacío, hace ya una década, mereció la pena.