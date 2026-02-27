Lleva leche de Asturias en el envase, pero de asturiana no tiene nada: alertan sobre el engaño en la venta de bricks que contienen excedente de producción de otros países

Se llama leche Valles de Asturias, pero de asturiana no tiene nada. Ni siquiera de española. Así lo alerta Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, que ha denunciado públicamente "la argucia comercial empleada por la gran distribución en la venta de leche, que tiene como único objetivo confundir al consumidor final".

A través de un comunicado, el colectivo asegura que están detectando "en determinados lineales la puesta a la venta, a precios de reclamo, de bricks de leche que utilizan nombres y grafismos que evocan regiones de gran tradición láctea en España, como Asturias o Galicia, cuando en realidad el origen del producto que aparece es la Unión Europea". Esto quiere decir que la leche no ha salido de vacas que pastan en España. Y ni tan siquiera sabemos de qué país procede.

Es el caso de la marca "Valles de Asturias", en cuya etiqueta aparece como origen la UE. Según señalan en la página web de la empresa, "el proceso de transformación y fabricación de nuestra leche se lleva a cabo en Asturias, concretamente en Lactavisa, industria láctea con más de 50 años de historia, situada en el puerto de Avilés".

Excedentes de producción de otros países

"Esta estrategia de marketing engañosa aprovecha la excelente reputación de la leche andaluza y española para dar salida a excedentes de otros países miembros, sin especificar de cuál de los 27 países de la UE es originaria la leche que el consumidor se lleva a casa creyendo ser vacas españolas. Una leche a un precio mucho más barato que el que hay en origen actualmente en España, y que está sirviendo, para más inri, para presionar a la baja el valor del esfuerzo de los ganaderos y cooperativas lácteas andaluzas", denuncian desde Cooperativas agroalimentarias de Andalucía.

Lo mismo pasa con los quesos

La misma práctica, dicen, se observa también con los quesos. "La entrada de queso barato procedente de Europa es cada vez más común, quesos elaborados con los excedentes de la leche de las grandes industrias lácteas de Alemania, Holanda o Dinamarca y que inundan los lineales a bajo coste, hundiendo los precios de los productos de origen nacional y andaluz", critican.

Y todo esto en un contexto en el que el sector lácteo lleva años al límite. A nivel nacional, recuerdan, el número de ganaderos se encuentra en mínimo históricos. De hecho, a finales de 2025, solo permanecían activas la mitad de las 17.000 explotaciones que existían en 2015.

Mira la etiqueta

Ante todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía invita a "reflexionar a la distribución, a la industria láctea y a los consumidores", y subraya que, "detrás de cada litro de leche, hay un ganadero que lucha por la viabilidad de su ganadería frente a una presión de costes insostenible". "Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía invitamos al consumidor a reflexionar sobre la importancia de mirar el etiquetado de origen para evitar comprar ‘gato por liebre’", rematan.