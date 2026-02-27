El mantenimiento de los colegios asturianos, bajo mínimos: Educación "no puede acreditar" condiciones de seguridad en 390 centros

La Consejería de Educación "no puede acreditar un control técnico global sobre el estado real de todos los centros educativos públicos del Principado". Así se lo trasladó ayer el departamento de Eva Ledo al sindicato CSIF tras una reunión para abordar la seguridad en los colegios e institutos. Un tema de máxima preocupación para los sindicatos de la enseñanza. CSIF denuncia que Educación "desconoce el estado de seguridad eléctrica, antiincendios y estructural en 390 centros de la región". "No estamos ante un problema puntual, sino ante una carencia estructural", asegura el presidente de Educación de CSIF Jorge Caro. Desde el sindicato admiten que, en el encuentro, la Consejería "reconoció carecer de personal técnico suficiente, de recursos económicos adecuados y de una estructura organizativa capaz de asumir el mantenimiento y la supervisión de la red educativa en condiciones óptimas".

El pasado 2 de diciembre, CSIF solicitó a la Consejería una documentación sobre la seguridad de los colegios. Recibieron el informe el 4 de febrero. "Confirmó lo que nos temíamos, que sin las certificaciones actualizadas ni los informes técnicos completos no se puede acreditar que todos los centros cumplen con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente", explica Caro. Es por ello que el sindicato exige la publicación del estado real de los centros, auditorías urgentes en aquellos edificios sin certificaciones actualizadas, la elaboración de un Plan Integral Urgente de Infraestructuras con financiación definida y la garantía expresa de que ningún centro continúa su actividad sin poder acreditar documentalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.

No es la única central sindical que se ha puesto en pie de guerra por este asunto. CC OO ya lo manifestó hace semanas, haciendo mención a graves deficiencias en una veintena de centros. Y el pasado mes de enero, el sindicato Suatea puso en marcha una recopilación de datos para conocer de primera mano el estado actual de los centros educativos públicos del Principado. Según explica la organización, la mayoría de los colegios e institutos de la red pública asturiana fueron construidos hace más de 40 años. Desde entonces, aseguran, la inversión en mantenimiento y conservación no ha sido suficiente para garantizar unas condiciones óptimas para la práctica educativa. El resultado, advierten, es "un deterioro progresivo que afecta tanto al alumnado como al personal docente y no docente".

Entre las deficiencias detectadas, el informe de Suatea señala problemas graves y recurrentes en 46 centros, la mayoría del área central. Uno de los más preocupantes es la falta de accesibilidad. Numerosos equipamientos no cumplen con los requisitos legales para personas con movilidad reducida, lo que limita la inclusión y vulnera derechos básicos. A ello se suman deficiencias en las instalaciones eléctricas. Algunos edificios no han superado la inspección obligatoria del Organismo de Control Autorizado (OCA) desde hace décadas, una situación que podría comprometer la seguridad. También son frecuentes los fallos en los sistemas de calefacción, lo que obliga a soportar temperaturas extremas durante buena parte del curso escolar, especialmente en invierno.

El sindicato también advierte de los frecuentes conflictos competenciales entre administraciones locales y autonómicas, que retrasan la ejecución de obras y la adopción de soluciones. Mientras tanto, subrayan, acudir a la escuela o al instituto puede suponer un riesgo para la integridad física y la salud de la comunidad educativa. "La dignidad de la educación también pasa por tener unas instalaciones dignas", concluyen.