La nueva oficina judicial de Oviedo y Gijón se retrasa hasta marzo, y en la capital se esperan obras para reunir en un mismo espacio a los funcionarios dispersos en diferentes sedes
El ministro Félix Bolaños flexibilizó el plazo para crear los tribunales hasta el 31 de marzo
La nueva oficina judicial de los tribunales de instancia de Oviedo y Gijón se retrasa hasta marzo. En Gijón, se está barajando la fecha del 16 de marzo, pero en Oviedo podría retrasarse más, al estar pendientes obras para reunir en un mismo espacio a 50 funcionarios, incluidos los 50 que están dispersos en diferentes sedes. De esta forma, el pleno rendimiento de los tribunales de instancia en Oviedo y Gijón se alcanzará casi tres meses después del plazo inicial.
Según el Gobierno regional, no supone ningún problema, puesto que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, flexibilizó la fecha de entrada en vigos de los tribunales y sus correspondientes oficinas judiciales hasta el 31 de marzo. Los sindicatos, como SPJ-USO, ponen en duda que se vaya a cumplir ese plazo en el caso de Oviedo, debido a las obras precisas. Fuentes de la Consejería de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos indicaron que este retraso ya se había anunciado y previsto. Inicialmente se planteó el 15 de febrero como fecha límite para constituir las oficinas judiciales, pero siguen acumulándose retrasos.
El retraso en la constitución de las oficinas judiciales de Oviedo y Gijón, que cuentan con el mayor número de órganos judiciales y funcionarios, está generando cierto malestar entre los magistrados, que cumplieron con la obligación de constituir los tribunales de instancia a 31 de diciembre, la fecha establecida por la ley. La demora podría estar causando algunas disfunciones en los tribunales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)