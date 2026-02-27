El Principado echa a andar la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presidido este viernes la Comisión Intersectorial de la Política Llingüística del Principado a la que estaban convocados los representantes de las consejerías que tienen atribuidas la gestión y seguimiento de las diferentes actuaciones contempladas en la Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu 2026-2030, presentada el pasado 20 de febrero.

La reunión sirvió para "evaluar el punto en el que están las 245 acciones" contempladas en la Estratexa, con la fecha de 2030 en el horizonte, indicó la Consejera de Cultura. Algunas de las actuaciones previstas, detalló Vanessa Gutiérrez, están "en marcha" y hay "otras que pueden iniciarse en este momento; la propia Estratexa establece un marco temporal, unas más inmediatas otras en un plazo más largo de desarrollo".

La Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu "establece los criterios y objetivos que guiarán la acción institucional durante los próximos años, con el propósito de promover su uso social, favorecer la convivencia lingüística y garantizar los derechos lingüísticos y culturales de la ciudadanía". Está organizada en cinco grandes áreas que abarcan todos los ámbitos que la Consejería de Cultura considera "relevantes para la revitalización del asturiano y del eonaviego": el campo institucional y administrativo; transmisión intergeneracional, enseñanza y juventud; cultura, deporte y ocio; economía, medios de comunicación y sociedad y proyección en el exterior.

La Comisión Intersectorial ha contado con la asistencia de los directores generales de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García; de Consumo, Faustino Zapico Álvarez, y de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, y las directoras generales de Actividad Física y Deporte, Manuela Ena; de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y de Infancia y Familias, Clara Sierra.