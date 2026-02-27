Salud abre una investigación en Dermatología del HUCA por sus demoras sin precedentes: "Es inaceptable", dice la Consejera

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha anunciado esta mañana la apertura de una investigación sobre el funcionamiento del servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En esta unidad, la lista de espera y las demoras han aumentado de manera exponencial en los últimos meses, tal y como hoy ha anticipado LA NUEVA ESPAÑA.

“Son unas cifras inaceptables”, ha enfatizado la titular de Salud durante una visita al complejo sanitario ovetense.

Conchita Saavedra ha precisado que “ya previamente, desde estos meses anteriores, se está trabajando en ello”, pero tal intervención había pasado inadvertida hasta esta misma mañana.

Situación sin precedentes

En una situación sin parangón previo, la espera para una primera consulta con un dermatólogo del HUCA es, como promedio, de 278 días, dato que corresponde al pasado 31 de enero. Sólo un mes antes era de 136 días. Y en ese mismo mes de intervalo, el volumen de pacientes pendientes de una consulta se disparó desde 6.181 hasta 12.212, siempre según datos oficiales que figuran en el apartado de listas de espera de “Astursalud”, la página web de la Consejería de Salud.

El motivo de este incremento de las listas de espera es la progresiva marcha de dermatólogos del HUCA, dejando al servicio con sólo la mitad de su dotación teórica. Según ha podido averiguar este periódico, la razón de esta marcha es que los especialistas asturianos se niegan a trabajar con el jefe del servicio. “Casi nadie quiere estar con él”, señalan fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA.

A pesar de que para el HUCA se han ofertado plazas en régimen de interinidad, varios dermatólogos “han preferido irse a hospitales comarcales incluso con peores condiciones”, precisan. Incluso es habitual que los médicos residentes que se forman en el servicio de Dermatología del HUCA rechacen, al final de su periodo de especialización, quedarse como adjuntos.

Piden tranquilidad a los usuarios

“Con fecha de febrero se ha abierto una auditoría por parte del servicio de Inspección del Servicio de Salud (Sespa) que ya se está llevando a cabo”, ha indicado la Consejera. Y ha agregado: “Nuestra idea es conocer realmente la situación, los motivos, para poner soluciones de organización, de funcionamiento, de recursos”.

Saavedra ha hecho hincapié en que los usuarios no deben inquietarse. “En todo momento hay que tranquilizar a la población porque nosotros trabajamos en red y se han ampliado recursos en otros servicios de dermatología y se está atendiendo a todos los pacientes”, ha señalado.