Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Salud abre una investigación en Dermatología del HUCA por sus demoras sin precedentes: "Es inaceptable", dice la Consejera

Conchita Saavedra se compromete a "conocer realmente la situación" con el fin de "poner soluciones de organización, de funcionamiento, de recursos”

El Principado abre una auditoría para analizar las razones del atasco en el servcio de dermatología del HUCA: "Son cifras inaceptables"

El Principado abre una auditoría para analizar las razones del atasco en el servcio de dermatología del HUCA: "Son cifras inaceptables"

Amor Domínguez

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, ha anunciado esta mañana la apertura de una investigación sobre el funcionamiento del servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En esta unidad, la lista de espera y las demoras han aumentado de manera exponencial en los últimos meses, tal y como hoy ha anticipado LA NUEVA ESPAÑA.

“Son unas cifras inaceptables”, ha enfatizado la titular de Salud durante una visita al complejo sanitario ovetense.

Conchita Saavedra ha precisado que “ya previamente, desde estos meses anteriores, se está trabajando en ello”, pero tal intervención había pasado inadvertida hasta esta misma mañana.

Situación sin precedentes

En una situación sin parangón previo, la espera para una primera consulta con un dermatólogo del HUCA es, como promedio, de 278 días, dato que corresponde al pasado 31 de enero. Sólo un mes antes era de 136 días. Y en ese mismo mes de intervalo, el volumen de pacientes pendientes de una consulta se disparó desde 6.181 hasta 12.212, siempre según datos oficiales que figuran en el apartado de listas de espera de “Astursalud”, la página web de la Consejería de Salud.

El motivo de este incremento de las listas de espera es la progresiva marcha de dermatólogos del HUCA, dejando al servicio con sólo la mitad de su dotación teórica. Según ha podido averiguar este periódico, la razón de esta marcha es que los especialistas asturianos se niegan a trabajar con el jefe del servicio. “Casi nadie quiere estar con él”, señalan fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA.

A pesar de que para el HUCA se han ofertado plazas en régimen de interinidad, varios dermatólogos “han preferido irse a hospitales comarcales incluso con peores condiciones”, precisan. Incluso es habitual que los médicos residentes que se forman en el servicio de Dermatología del HUCA rechacen, al final de su periodo de especialización, quedarse como adjuntos.

Piden tranquilidad a los usuarios

“Con fecha de febrero se ha abierto una auditoría por parte del servicio de Inspección del Servicio de Salud (Sespa) que ya se está llevando a cabo”, ha indicado la Consejera. Y ha agregado: “Nuestra idea es conocer realmente la situación, los motivos, para poner soluciones de organización, de funcionamiento, de recursos”.

Noticias relacionadas y más

Saavedra ha hecho hincapié en que los usuarios no deben inquietarse. “En todo momento hay que tranquilizar a la población porque nosotros trabajamos en red y se han ampliado recursos en otros servicios de dermatología y se está atendiendo a todos los pacientes”, ha señalado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  3. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  4. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  5. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  6. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  7. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  8. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)

La consejera Marta del Arco quita hierro a las 200.000 duplicidades por el nuevo sistema de la dependencia: "No afectan a todos los expedientes"

La consejera Marta del Arco quita hierro a las 200.000 duplicidades por el nuevo sistema de la dependencia: "No afectan a todos los expedientes"

Salud abre una investigación en Dermatología del HUCA por sus demoras sin precedentes: "Es inaceptable", dice la Consejera

Salud abre una investigación en Dermatología del HUCA por sus demoras sin precedentes: "Es inaceptable", dice la Consejera

El oso pardo se expande fuera de Asturias y regresa a Zamora y Ourense después de 150 años desde su desaparición

El oso pardo se expande fuera de Asturias y regresa a Zamora y Ourense después de 150 años desde su desaparición

Artes gráficas: todo un mundo repleto de buenas opciones

Artes gráficas: todo un mundo repleto de buenas opciones

La construcción de vivienda en Asturias cae al menor nivel en cinco años

La construcción de vivienda en Asturias cae al menor nivel en cinco años

Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: "Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz"

José Alonso Prieto, CEO de Buendía: "Hemos abierto el capital para crecer en tecnología, producto y captar talento"

José Alonso Prieto, CEO de Buendía: "Hemos abierto el capital para crecer en tecnología, producto y captar talento"

Veolia alcanza unos resultados de récord, con unos ingresos de 44.396 millones de euros

Veolia alcanza unos resultados de récord, con unos ingresos de 44.396 millones de euros
Tracking Pixel Contents