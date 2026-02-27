Los sindicatos policiales vinculan el incremento delictivo a la falta de efectivos y ven influencia de la inmigración ilegal: "Asturias está dejando de ser un paraíso sin delitos"

Los sindicatos policiales culpan del incremento de delitos como los robos y las agresiones sexuales en Asturias -reflejado en las últimas estadísticas- a las plantillas estructuralmente deficitarias, y varios de ellos ven también influencia de una inmigración ilegal "descontrolada" que dispara algunos tipos de delito, como la violencia de género o los robos con violencia e intimidación. Los agentes piden aumentar las plantillas, endurecer las penas y poner orden en la entrada migratoria. "Asturias está dejando de ser un paraíso sin delitos", advierten algunos de ellos.

Luis Miguel Rocha, secretario general de JUPOL (Justicia para la Policía Nacional) en Asturias, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, explica el repunte de delincuencia por "las leyes débiles, la pérdida el principio de autoridad, los discursos buenistas y la subestimación de la evidencia". A nivel nacional, asegura, "el Gobierno minimiza estos datos destacando bajadas en hurtos o robos menores, pero desde JUPOL denunciamos que los delitos graves y violentos han aumentado de 2017 a 2025 de forma alarmante: los homicidios, un 22,8%, los secuestros, un 65,2%: las violaciones, 286,7%, el tráfico de drogas un 75,4%..., lo cual genera más inseguridad real entre los ciudadanos".

Para Rocha, "el incremento de estos delitos no es casual. Asturias, que históricamente ha sido una de las regiones más seguras de España, está sufriendo un repunte claro de la delincuencia convencional desde el fin de la pandemia, y en 2025 se ha acelerado con un aumento global del 5,5% en infracciones penales (hasta 36.167)".

"En Asturias faltan efectivos suficientes tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, para prevenir y responder con rapidez. Las plantillas están tensionadas, con déficit estructural, envejecimiento de agentes y sobrecarga de trabajo, incluyendo cada vez más ciberdelitos. Esto permite que bandas itinerantes o delincuencia oportunista actúen con más facilidad en zonas urbanas como Oviedo y Gijón, o en áreas rurales vulnerables", resaltó el líder de JUPOL en Asturias.

Y enumeró las soluciones: "Reforzar urgentemente las plantillas de Policía Nacional en Asturias con más plazas, traslados y reposición real, no solo convocatorias insuficientes; aumentar la presencia preventiva en calles y barrios conflictivos; mejorar los medios materiales, vehículos y tecnología para patrullas y investigación; coordinar mejor con Guardia Civil y policías locales, sin duplicidades ni recortes; apostar por políticas reales de prevención, no solo discursos; y aumentar las penas".

Para Rocha, "Asturias no ha dejado de ser segura, pero está cambiando a peor por falta de recursos policiales. Desde JUPOL llevamos años advirtiéndolo: sin más agentes y medios dignos, la delincuencia gana terreno. Exigimos al Ministerio del Interior que actúe ya, porque la seguridad de los asturianos no puede esperar más promesas vacías".

Roberto Estrada, secretario general de JUCIL (Justicia para la Guardia Civil) en Asturias, asegura que "hay pocas patrullas y la labor preventiva está por los suelos". Hay compañías, como las de Mieres, Pravia, Luarca o Llanes, entre otras, con una o dos patrullas de noche, indica. "Hay que sacar más gente a la calle a patrullar. Reducir burocracia y aumentar los servicios operativos. No puede ser que haya pocas patrullas y tengan que dedicar más tiempo a grabar en el sistema lo que hacen que a realizar labores policiales de prevención y vigilancia", enumera.

Este agente de la Guardia Civil llama la atención sobre el amplio territorio que tiene a su cargo el cuerpo, lo que facilita los robos de viviendas. Y no deja de señalar que se necesitan "leyes más duras y recuperar el principio de autoridad, que se ha perdido". Reclama controlar la inmigración ilegal. "Los menores actúan casi con impunidad y los mayores de edad reincidentes no sienten presión de las leyes. No se puede detener a una persona 14 veces por hechos delictivos similares y que no pase nada", lamenta.

Alberto Llana, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cree que "la problemática de los robos es cíclica, y los aumentos de los robos no son alarmantes". Son cometidos por bandas itinerantes, que delinquen a nivel nacional e incluso europeo, procedentes de fuera de España (los Balcanes, Italia, Marruecos). Resalta también la dificultad para perseguir estos delitos. En cuanto al incremento de delitos sexuales, Llana lo liga a la educación de los jóvenes y al fácil acceso a la pornografía a través de internet.

Aitor Melgar, flamante secretario general del Sindicato Independiente de Policías Locales (SIPLA), también habla de escasez de las plantillas y liga el problema al aumento de una inmigración sin control: "En delitos como la violencia de género, un porcentaje muy importante de los autores son extranjeros. Eso no quiere decir que no haya españoles, claro que los hay. Tampoco quiere decir que todos los extranjeros sean unos maltratadores o unos violadores. Eso es evidente que no. Sería una falacia y sería mentir, pero sí es verdad que algunas etnias o poblaciones tienen un criterio diferente, quizá más machista, y nos encontramos con situaciones en las que ellos ven como algo habitual que la mujer tenga una dependencia respecto al hombre en todos los aspectos".

El aumento de robos en viviendas lo vincula al tipo de poblamiento en Asturias, "muy disperso, con mucha facilidad a la hora de buscar salidas, escapatorias, buenos accesos a comunicaciones y carreteras". Y sobre todo este aumento de la delincuencia se debe "a la falta de personal. Las ciudades han crecido, las competencias de las policías locales han crecido, cada vez hay más actos, cada vez hay más turismo, y eso repercute en una utilización de los recursos extraordinarios de personal. Y si no se incrementan las plantillas, es muy difícil abordarlo todo".

Algunos municipios, señala, incrementan su población en verano de manera exponencial, justo en el momento de mayor reducción de agentes. Y apunta a un fenómeno más preocupante: "Este oasis en el que estamos viviendo va a ir desapareciendo poco a poco, porque es inevitable. A mayor inmigración descontrolada, mayor inseguridad y mayor delincuencia. Eso es evidente, está demostrado, no lo digo yo, son estadísticas puras y duras. Tenemos que prever antes de que lleguen esos problemas, y eso se hace con mayor presencia de policía en las vías públicas".