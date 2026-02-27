El “trumpismo” y los discursos de odio, a debate en Xixón en un acto de Somos con Tomé, Mark Bray y Miquel Ramos

La diputada presentará y moderará la mesa redonda, enmarcada en las actividades parlamentarias para hacer frente a los discursos de odio | Será en el CMI Pumarín-Xixón Sur, el sábado, a las 12.30 horas

El “Trumpismo” y los discursos de odio, a debate este sábado en Xixón. El Grupo Grupo Parlamentario Mixto-Covadonga Tomé, en colaboración con Somos Asturies, organiza una mesa redonda en el Centro Municipal Integral (CMI) Pumarín-Xixón a partir de las 12.30 horas. Intervendrán Mark Bray, historiador exiliado en Estados Unidos y autor -entre otros- de “Antifa: el manual antifascista” y Miquel Ramos, periodista. Moderará y presentará la diputada Covadonga Tomé.

La parlamentaria explicó que este acto se enmarca en una de las líneas de trabajo que está abordando el Grupo Parlamentario: hacer frente a la ola reaccionaria y a sus discursos de odio. Iniciativa que comenzó hace ya unas semanas, con la aprobación de una propuesta de Somos Asturies para la creación de un observatorio de los discursos de odio en redes.

Mark Bray / lne

Covadonga Tomé dejó claro que su formación “no permitirá que ni el miedo ni los bulos condicionen la agenda política asturiana” y subrayó que el trumpismo “no es un fenómeno lejano”, sino una dinámica global “con efectos también en Europa y en Asturies”.

“Agradecemos la disposición de los ponentes para compartir su experiencia en este encuentro, que organiza el Grupo Parlamentario en colaboración con Somos Asturies”, explicó Tomé. Mark Bray escribió en 2017 su obra “Antifa, manual antifascista”. Entonces, el discurso de Trump contra el feminismo, las identidades de género y la inmigración empezaban a tener réplica en la calle, mientras que la exhaustiva obra de Bray sobre el antifascismo lograba mucha proyección mediática y editorial. Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y tras recibir amenazas contra él y su familia, Mark Bray decidió exiliarse en España.

Miquel Ramos / lne

Miquel Ramos es un periodista centrado en lo político y social, muy especialmente en el análisis de la extrema derecha. Colabora, entre otros, con Televisión Española y Público. En 2022 publicó “Antifascistas: así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90”. En esta obra, Miquel Ramos hace un recorrido de más de tres décadas de lucha antifascista en España. Más allá de su labor periodística, también es músico. Fue teclista y vocalista de Obrint Pas, una banda que defiende la identidad del País Valenciá.

Tomé invitó a la ciudadanía a participar en este acto, cuya organización considera “imprescindible” en el contexto actual. Tras las intervenciones, habrá un turno de preguntas: “La idea es generar un diálogo sano y necesario entre los invitados y los y las asistentes”, concluyó.