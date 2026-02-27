Veolia alcanza unos resultados de récord, con unos ingresos de 44.396 millones de euros

Veolia, líder mundial en transformación ecológica y servicios medioambientales, ha presentado hoy unos excelentes resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025, consolidando un año histórico que supera con creces las expectativas del mercado. Estos resultados demuestran la solidez del modelo multilocal del Grupo y el tremendo impulso de su plan estratégico GreenUp, que combina innovación, resiliencia y crecimiento acelerado.

Durante 2025, el Grupo Veolia ha generado unos ingresos totales de 44.396 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +2,8% excluyendo el impacto de los precios de la energía. El rendimiento operativo ha brillado con un EBITDA de 7.050 millones de euros y un crecimiento del resultado neto corriente atribuible al Grupo del +9,1%, alcanzando los 1.643 millones de euros. Gracias a este excepcional desempeño, Veolia ha logrado su objetivo de rentabilidad (ROCE) después de impuestos del 9,4% dos años antes de lo contemplado en su hoja de ruta.

El agua, pilar estratégico y motor de crecimiento en España

La gestión del ciclo integral del agua ha sido uno de los grandes protagonistas del ejercicio, con un crecimiento global de los ingresos en esta actividad del +3,5%, hasta situarse en 17.693 millones de euros. El EBITDA global de la división de agua experimentó un notable aumento del +7,6% a perímetro y tipo de cambio constantes.

En este contexto de éxito global, el mercado ibérico ha demostrado ser una de las geografías más dinámicas y rentables para el Grupo. Los ingresos en España se situaron en 2.987 millones de euros, experimentando un aumento del +4,9% en términos comparables. Este impulso positivo ha estado traccionado fundamentalmente por el excelente rendimiento de las actividades de agua, que se han beneficiado de una revisión tarifaria favorable y de un aumento del consumo. En concreto, en España, la eliminación de las restricciones operativas impuestas previamente por la sequía ha permitido una recuperación del volumen del +2,8%, demostrando la capacidad de la compañía para garantizar la seguridad hídrica y la resiliencia de los territorios ante los desafíos climáticos.

A nivel de rentabilidad, la región de España logró un sobresaliente crecimiento orgánico del EBITDA del 12%, sustentado en las eficiencias operativas y las negociaciones tarifarias llevadas a cabo con éxito durante el año.

Asturias: Innovación y proximidad al servicio del territorio

En Veolia operamos la actividad de agua con una fuerte capilaridad local en Asturias. Nuestro profundo conocimiento de las necesidades de cada municipio e industria, combinado con la experiencia y tecnología global del Grupo, nos convierte en el socio estratégico ideal para afrontar los retos del cambio climático, la salud pública y la descarbonización en estas comunidades.

En 2025, la seguridad medioambiental se ha posicionado como un factor crítico para la competitividad industrial y la soberanía de nuestros territorios. Por ello, desde Asturias hemos redoblado nuestros esfuerzos en la digitalización de redes, la eficiencia energética de las instalaciones y el fomento de la economía circular del agua.

Estelle Brachlianoff, CEO del Grupo Veolia, ha valorado este ejercicio excepcional: "2025 ha sido realmente un año clave, ya que hemos cerrado con éxito el capítulo de la integración de Suez y hemos llevado a cabo una importante reorientación estratégica de la cartera del grupo hacia un crecimiento acelerado y un posicionamiento internacional". "Durante los dos primeros años de GreenUp, hemos demostrado el poder de nuestro posicionamiento único como líder internacional de servicios medioambientales y la solidez de nuestras bases locales que garantizan una resiliencia excepcional en un mundo incierto".

Para 2026, Veolia mantiene unas previsiones ambiciosas con una total confianza en la trayectoria de su plan GreenUp, anticipando un sólido crecimiento orgánico tanto de ingresos como de EBITDA, y garantizando la excelencia operativa para todos nuestros clientes institucionales, municipales e industriales.

Sobre Veolia

Veolia, líder mundial en servicios medioambientales, trabaja cada día para construir la seguridad ecológica en beneficio de la salud pública y la competitividad de las industrias y regiones. Con 215.000 empleados en los cinco continentes, trabajando en estrecha colaboración con las comunidades locales, y gracias a sus tecnologías de vanguardia, el grupo limpia la contaminación, reduce las emisiones de carbono y regenera los recursos a través de soluciones concretas que combinan su experiencia en agua y tecnologías del agua, residuos -incluida la gestión de residuos peligrosos- y energía local.

En 2025, el grupo Veolia abasteció de agua potable a 110 millones de personas y de saneamiento a 97 millones, produjo 45 megavatios hora de energía y trató 64 millones de toneladas de residuos.