Zapico, socio del Gobierno de Barbón, avisa: "Las decisiones de IU nunca van a estar condicionadas por las advertencias del PSOE"
La coalición se reunirá el 9 de marzo con los socialistas para tratar la llegada de los centros adscritos a universidades privadas y la declaración de Costco como proyecto estratégico
La última crisis de la coalición del Gobierno asturiano parece haberse enfriado a la espera de la reunión que PSOE e IU mantendrán, según adelantó Adrián Barbón, el próximo 9 de marzo. El encuentro servirá para analizar las discrepancias que han tensando recientemente la cuerda entre ambas formaciones, la aprobación del decreto que permite la entrada en Asturias de los centros asociados de universidades privadas y la declaración de Costco como proyecto de interés estratégico.
El coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, reconoció este viernes que las discrepancias que existen dentro del seno del Consejo de Gobierno son “serias” y afectan a “cuestiones ajenas” al pacto que las fuerzas políticas firmaron en julio de 2023 para constituir el Gobierno de Asturias.
Para Zapico existe una clara “ausencia de planificación en política universitaria”, mientras Costco no solo “no es estratégico”, sino que su reconocimiento como tal “devalúa y desvirtúa por completo la propia ley de proyectos estratégicos”. Y serán, por tanto, estas cuestiones las que centralicen la reunión de marzo.
El consejero también contestó a las palabras emitidas hace unos días tanto por el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, como el de Ciencia, Borja Sánchez, sobre que IU “debe valorar las consecuencias políticas de recurrir judicialmente decisiones del Gobierno”. En este sentido, Zapico dejó claro que las determinaciones de su partido “nunca van a estar condicionadas por las advertencias que escuchábamos estos días a diferentes dirigentes del Partido Socialista”.
“Izquierda Unida no se condiciona ante ese tipo de advertencias, que yo entiendo están más bien hechas para calmar intereses económicos”, afirmó.
Posteriormente, IU volverá a convocar a su órgano de dirección y, entonces sí, “será el momento en el que tomemos decisiones”. En esa segunda reunión interna evaluarán la propia viabilidad jurídica del recurso contra la llegada de las universidades privadas, la coyuntura, la estabilidad de Asturias o el futuro de gobiernos progresistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
- La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)