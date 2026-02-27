Zapico, socio del Gobierno de Barbón, avisa: "Las decisiones de IU nunca van a estar condicionadas por las advertencias del PSOE"

La última crisis de la coalición del Gobierno asturiano parece haberse enfriado a la espera de la reunión que PSOE e IU mantendrán, según adelantó Adrián Barbón, el próximo 9 de marzo. El encuentro servirá para analizar las discrepancias que han tensando recientemente la cuerda entre ambas formaciones, la aprobación del decreto que permite la entrada en Asturias de los centros asociados de universidades privadas y la declaración de Costco como proyecto de interés estratégico.

El coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, reconoció este viernes que las discrepancias que existen dentro del seno del Consejo de Gobierno son “serias” y afectan a “cuestiones ajenas” al pacto que las fuerzas políticas firmaron en julio de 2023 para constituir el Gobierno de Asturias.

Para Zapico existe una clara “ausencia de planificación en política universitaria”, mientras Costco no solo “no es estratégico”, sino que su reconocimiento como tal “devalúa y desvirtúa por completo la propia ley de proyectos estratégicos”. Y serán, por tanto, estas cuestiones las que centralicen la reunión de marzo.

El consejero también contestó a las palabras emitidas hace unos días tanto por el consejero de Hacienda, Guillermo Pelaéz, como el de Ciencia, Borja Sánchez, sobre que IU “debe valorar las consecuencias políticas de recurrir judicialmente decisiones del Gobierno”. En este sentido, Zapico dejó claro que las determinaciones de su partido “nunca van a estar condicionadas por las advertencias que escuchábamos estos días a diferentes dirigentes del Partido Socialista”.

“Izquierda Unida no se condiciona ante ese tipo de advertencias, que yo entiendo están más bien hechas para calmar intereses económicos”, afirmó.

Posteriormente, IU volverá a convocar a su órgano de dirección y, entonces sí, “será el momento en el que tomemos decisiones”. En esa segunda reunión interna evaluarán la propia viabilidad jurídica del recurso contra la llegada de las universidades privadas, la coyuntura, la estabilidad de Asturias o el futuro de gobiernos progresistas.