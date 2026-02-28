Agenda: qué hacer hoy sábado, 28 de febrero en Asturias

Oviedo

Un viaje por el cine de animación con la Film Symphony Orchestra

El Auditorio Príncipe Felipe acogerá el concierto Toon Story, el nuevo espectáculo de la Film Symphony Orchestra, con dos funciones a las 17.00 y a las 20.30 horas. Recomendado para público a partir de 5 años, el concierto tiene una duración de 150 minutos (con una pausa de 20 minutos) y propone un viaje inolvidable al corazón del cine de animación.

El barberillo de Lavapiés

A las 19.00 horas, el Teatro Campoamor acogerá la representación de El barberillo de Lavapiés, zarzuela en tres actos con música de Francisco Asenjo Barbieri y libreto de Luis Mariano de Larra, estrenada en el Teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de 1874. La función, producción del Theater Basel (2025), tiene una duración aproximada de dos horas y veinte minutos (pausa incluida). Entradas a la venta en la web del Ayuntamiento.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Cultura OFF

A las 12.00 horas, el Salón de Té del Teatro Campoamor acogerá, dentro del programa Cultura OFF, un taller de narración impartido por Sandro Cordero, dirigido a público adulto. La actividad contará con entrada libre hasta completar un aforo máximo de 30 personas.

Concierto de música religiosa

La Catedral de Oviedo acoge a las 19.15 horas, un concierto de música religiosa a cargo de la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de Música "Anselmo González del Valle", bajo la dirección de Enrique Yuste Rivero. La cita, organizada con la colaboración de distintas entidades vinculadas a la Semana Santa ovetense y al Principado de Asturias, se enmarca en la programación cultural y religiosa de estas fechas.

Performs Nebraska

El músico Ángel Miguel ofrecerá el espectáculo "Performs Nebraska" en El Manglar Ecosistema Cultural, dentro del ciclo Sesiones Delicuescentes. La apertura de puertas será a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 20.30, con entradas al precio de 12 euros.

Kafka & Co

La librería Kafka & Co, en la calle Ildefonso Sánchez del Río, 14, acoge este sábado 28 de febrero a las 13.00 horas la presentación, en sesión vermú, del cómic "El Manco", de Daniel Pariente. El acto contará con una charla en la que participarán Javier Ortiz y el Profesor Némesis, dentro de la programación de Weird Comix.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición "Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía", una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, se ofrecerá la obra "El Efecto", a cargo de "Producciones Teatrales Contemporáneas" y a partir de la creación de Lucy Prebble.

Teatro de la Laboral

A las 17.30 horas, "Pica Pica" grupo de teatro y música infantil español nacido en 2011 y conformado por Nacho Bombín, Belén Pelo de Oro y Emi Bombón, ofrecerán el espectáculo "Mundo Pica Pica".

Mercado Artesano y Ecológico

En la plaza Mayor estará el Mercado Artesano y Ecológico. El horario será de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Corto Gijón

Segunda jornada del festival Corto Gijón, que se desarrollará hasta el 7 de marzo. A las 19.30 horas, en el Ateneo de La Calzada, se proyectará la obra "Parnaso", de Álex Corte y Adrián Neo.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Vivir", de Akira Kurosawa, en el marco de la programación de "CineClub 60".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Un simple accidente", Jafar Panahi, enmarcada en la programación de Laboral Cinemateca.

CMI Pumarín-Gijón Sur

A las 12.30 horas, tendrá lugar la charla "Donald Trump y el trumpismo". Participarán Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto; Mark Bray, historiador; y Miquel Ramos, periodista. Y a las 19.30 horas, se interpretará la obra de teatro musical_"Se ha escrito un crimen". Organizan "Fran Ace Pro" y "OnBeat Producciones".

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará el taller "Velas y ambientadores naturales", impartido por Luis Sánchez. Está dirigido a adultos y a adolescentes mayores de 13 años. La actividad, con plazas limitadas, se enmarca en la programación de "Invierno en el Botánico".

Fundación Alvargonzález

Hasta el 13 de marzo podrá visitarse la exposición "Imagina una semilla azul", de Sergio Santurio. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Se puede visitar hasta el 1 de marzo la exposición "Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender", un taller participativo de co-creación abierto. Hoy a las 12.00 horas habrá una sesión con plazas limitadas. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Antiguo Instituto

La exposición "40 años de comadres y felpeyos", de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

Puede visitarse la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo, hasta el 12 de septiembre. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 8 de marzo. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00.

Avilés y comarca

Amancio Prada en el Niemeyer

El Auditorio del Centro Niemeyer acoge a las 20.30 horas el concierto conmemorativo del 50.º aniversario del primer disco de Amancio Prada, dedicado a Rosalía de Castro. Las entradas cuestan 25 euros y se pueden adquirir en taquilla y web del centro.

Teatro en el Valdés

El Palacio Valdés programa a las 20.00 horas la segunda función de "Sensación térmica" (EscenAvilés Teatro), adaptación de la novela de Mayte López. La obra alterna música y texto para asomarse a la amistad, el dolor y los sueños de tres jóvenes.

Grabados en Valdecarzana

El Palacio de Valdecarzana mantiene abierta "Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII", una muestra de obra gráfica con 41 piezas de artistas de una decena de países. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, hasta el 21 de abril.

Aviadores en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) ofrece la audiovisual "Aviadores de la República", prorrogada hasta el 15 de marzo. El horario de visita es de jueves a domingo, de 18.00 a 21.00 horas. La muestra repasa la historia y legado de la asociación ADAR.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Cultural Oscar Niemeyer acoge la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA", organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta mañana, domingo, 1 de marzo. Hay más de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho "Rutas de Arte" a la exposición. Se desarrollarán los domingos 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.

Las Cuencas

José Armas, en Mieres

José Armas "El Ilusionista" presenta su espectáculo de mayor formato, "Magia Mysterium", este sábado en Mieres. Será a las 20.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de "Levitants" en Langreo

La música vuelve hoy a la sala Telva, en La Felguera, con un concierto a cargo del grupo "Levitants". Será a partir de las 21.00 horas.

Carnaval en Lena

Pola de Lena celebra hoy su Antroxu por las calles de la Pola. El desfile comenzará a partir de las 18.30 horas y servirá para despedir los actos de Carnaval en las Cuencas.

Teatro en Langreo

"Camín de Santiago" es el título de ña obra de teatro que el grupo Santa Bárbara pondrá en escena hoy en Langreo, dentro del ciclo de teatro costumbrista. Será a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal.

"Liry: el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acogerá hasta el 8 de marzo la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas "De Callos por Mieres", una cita gastronómica que reunirá a 15 establecimientos del concejo en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Antroxu de Villaviciosa

Villaviciosa celebra el Antroxu con una tarde-noche festiva: de 18.00 a 20.00 horas se celebrará el concurso de charangas y, a continuación, el concurso y desfile de Antroxu. El cierre llegará a las 23.30 horas con actuación musical de la disco móvil "Vas Bailar".

Baile de disfraces del Xiringüelu con "Tekila", en Pravia

La plaza Sabino Moutas de Pravia será el escenario, a partir de las 22.00 horas, del Baile de disfraces del Xiringüelu con la orquesta "Tekila". La cita es de temática libre y habrá premios para los mejores disfraces.

"Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hoy por última vez la exposición "Quemas. Procesos para una geografía del desastre", de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Horario, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

"Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

Hoy termina en la Casa de Cultura de Grado la exposición "Ajuares transformando huellas", de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de "mujer objeto" para avanzar hacia el concepto de "mujer contenedor": contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

Fiesta del Santo Ángel de la Guarda, en El Mazucu (Llanes)

El Mazucu (Llanes) celebra el Santo Ángel de la Guarda los días 28 de febrero y 1 de marzo con un programa festivo que combina verbena, actos tradicionales y actividades para pequeños y mayores, además de carpa. Este sábado la fiesta arrancará a las 23.00 horas con toro mecánico y, a continuación, verbena con DJ Javi Moro. Y el domingo, 1 de marzo, la jornada comenzará a las 12.30 con la salida del ramu y procesión, seguida a las 13.00 por misa solemne. A las 14.00 será la subasta del ramu y a las 15.00 habrá sesión vermú amenizada por la bandina "Los Collaínos". Por la tarde, desde las 17.30 horas, se anuncian rifa de una cesta con sorpresa, hinchables y pintacaras; a las 19.00, mariachis; y a las 20.00, romería con el trío "Picos de Europa" y DJ Javi Moro.

"Los retratos del viaje", de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella concluye hoy la exposición "Los retratos del viaje", del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. Puede visitarse de 12.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Carnaval de Ortiguera

Ortiguera celebra hoy su Carnaval, con temática libre y un concurso de disfraces con premios en varias categorías. La jornada comenzará a las 17.30 horas con la concentración de participantes y, a las 18.30, arrancará el concurso de disfraces, con desfile y entrega de premios al finalizar. Como cierre, desde las 20.00 horas habrá chocolatada y baile con DJ Tori, además del taller infantil "Colorea" para los más pequeños.

Carnaval de Navelgas (Tineo)

El polideportivo Los Valles acoge este sábado el Carnaval de Navelgas, con una noche completa de música y disfraces. A las 21.30 horas habrá parrillada y, a continuación, gran verbena con el dúo Héctor y José. A la 1.00 se celebrará el desfile de disfraces, con concurso en las categorías individual/parejas y grupos, con premios en metálico. La fiesta contará con barra hasta las 3.30 horas. Organiza, Cofena.

Jornadas del cocido en San Tirso de Abres

San Tirso de Abres celebra una jornada gastronómica de cocido en el polideportivo municipal, con música y actividades para toda la familia. La cita comenzará a las 13.30 horas con sesión vermú amenizada por el dúo "Puma" y, a continuación, se servirá la comida. El menú incluye sopa de cocido y plato con morro, oreja, lacón, costilla, butelo, chorizo, verdura, garbanzos y cachelos, además de pan y postre, con bebida (agua y refrescos), café y chupito. A las 17.00 horas continuará la fiesta con actuación del dúo "Puma" y, de 17.00 a 19.00, habrá hinchables gratis para niños y niñas. Precios: adultos 35 euros; infantil (menores de 15 años) 15 euros.

Semana de la Música de Cangas del Narcea

Noticias relacionadas

Cangas del Narcea celebra del 23 al 28 de febrero de 2026 la Semana de la Música, con un ciclo de conciertos en la basílica de Santa María Magdalena. Las citas serán a las 20.00 horas (salvo el sábado 28, a las 20.30). Hoy, a las 20.30 h, concierto del Otxote Eguzki Lore, con dirección de Ramón Beraza.