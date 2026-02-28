Angula y mucho más en Soto del Barco: qué hacer y ver en el concejo asturiano que cautivó a Rubén Darío

Rubén Darío dijo algo así como que “la angula del Nalón es una cosa muy buena”. No se equivocaba el poeta nicaragüense a juzgar por la legión de fans que tiene el plato y que a buen seguro él mismo tuvo la oportunidad de probar unas cuantas veces. Porque hablaba con conocimiento de causa, ya que el autor de “Azul” y “Cantos de vida y esperanza” pasó unos cuantos años de veraneo y descanso a principios del siglo XX en las riberas de la desembocadura del Nalón, tanto en San Esteban (Muros) como en San Juan de la Arena (Soto del Barco).

En esta última localidad los restaurantes celebran este fin de semana (hasta el domingo 1 de marzo) el Festival Gastronómico de la Angula, una buena ocasión para comer y disfrutar del cotizado alevín, cuya escasez tira al alza de los precios. Pero más allá de sentarse a la mesa, en el bajo Nalón hay mucho que ver y hacer. Ahí van unas cuantas pistas para los que quieran, antes o después, completar su escapada al templo angulero de España que no es otro que la ría del Nalón.

LA FERRERIA, SOTO DEL BARCO / RICARDO SOLIS

Se puede empezar por la ruta de Rubén Darío. Al otro lado del Nalón, en San Esteban, está el “Gran Hotel Brillante”, hoy reformado a todo confort y con cierto aire modernista su decoración que remite a la época en la que el escritor recaló en San Esteban, por entonces una localidad bulliciosa que vivía una época dorada de turistas y también de actividad industrial gracias a su pujante (luego venido a menos) puerto carbonero. La fonda “El Brillante” se abrió para acoger a visitantes por ocio y por negocios, y entre sus cuatro paredes se alojó Darío (una placa así lo recuerda), quien luego saltó el Nalón para irse a veranear a La Arena, que exhibe alguna referencia a sus estancias en el puerto. Pero Soto del Barco tiene otro punto en esta ruta “rubeniana”: Riberas.

CASA DE RIBERAS DONDE VERANEO RUBEN DARIO / ANTONIO VALLE

En esta aldea de interior se quedaron Dario y su esposa Paca Sánchez cuando a ésta le desaconsejaron los baños de mar y el aire costero. En Riberas, en el barrio de Monterrey, se levanta la casona (en manos privadas) donde la pareja se alojó y donde la familia propietaria conservó el escritorio de trabajo del poeta.

El interior de Soto del Barco cuenta con varios pueblos merecedores de una escapada, como La Corrada y La Ferrería, salpicados de hórreos y paneras, casonas asturianas y también muchas de corte indiano, recordatorio de aquellos que emigraron hace más de un siglo a América y regresaron cargados de fortuna a su tierra natal. Todas ellas tienen la obligatoria palmera en su jardín, y también muchas hortensias, una flor carácterística sobre todo del pueblo de Ranón.

PLAYA DE LOS QUEBRANTOS / Ricardo Solís

Conocido como “el balcón de las hortensias”, las casonas indianas no faltan tampoco en este pueblo a un puñado de kilómetros de La Arena y desde el que hay una estupendas vistas a la costa y a la desembocadura del Nalón. Para ello hay que irse hasta el acantilado, por la ruta de las casamatas de la guerra civil. Hay unas cuantas baterías bien conservadas, impagables miradores en la actualidad al mar Cantábrico. Hay una senda a pie para bajar hasta la playa de Los Quebrantos, en La Arena, pero a estas alturas del invierno no está practicable. Mejor desplazarse en coche o incluso a pie, pero por la carretera local.

En La Arena están la mayor parte de los restaurantes del festival gastronómico, todos a tiro de piedra de la bonita rula donde se subasta (cuando hay y se puede pescar, 30 días al año, entre noviembre y marzo) la angula. En Soto, la capital del concejo, hay otro restaurante. Ambos núcleos están comunicados por carretera. Y entre ambos figura el bonito pueblo de El Castillo, uno de los secretos mejor guardados de Soto del Barco.

VISITANTES EN EL INTERIOR DE UN NIDO DE AMETRALLADORAS EN RANÓN / RICARDO SOLIS

Este pequeño núcleo está más bien oculto desde tierra y es más visible desde la otra orilla del Nalón y desde el puente que lo cruza a escasos metros de la desembocadura para comunicar Soto con Muros de Nalón. De trazado medieval y paso de peregrinos al ser parte del Camino de Santiago por la costa, las casas de El Castillo se sitúan en torno a la fortaleza de San Martín, en manos privadas y sin posibilidad de visita, aunque desde el exterior uno se puede hacer una buena idea de su estructura y sus jardines. Desde la plaza toca hacer pierna para bajar (y luego subir por la empinada cuesta) a los embarcaderos de madera, característicos de esta zona del bajo Nalón y muchos con su chalano amarrado.

Cazuela de angula al ajillo. / angel

A la mesa

A estas alturas del paseo por Soto del Barco, si se ha elegido la mañana para hacerlo, a buen seguro que las ganas de comer ya aprietan: nada mejor que rematar con una buena cazuela de angulas al ajillo. Es ésta la opción clásica, pero en sencilla ensalada (cocida sin más acompañamiento que buena aceite y sal al gusto mezclados sobre la marcha en la mesa y en frío) también tiene mucho éxito entre los comensales.

Y si el paseo es vespertino, siempre vendrá bien para bajar y digerir el copioso y suculento almuerzo.