Asturias cotiza al alza en tecnológicas: más de 10.500 empleos y tres pujantes empresas que han hecho sonar la campana

Asturias nunca ha tenido tantas empresas en Bolsa. Con la prevista incorporación de la ingeniería industrial TSK la próxima primavera, serán siete las sociedades de la región cotizadas. Pero lo más llamativo es que las últimas tres incorporaciones al mercado de valores han sido protagonizadas por empresas del sector de las tecnologías de la información (TIC). Son Izertis, Seresco y Treelogic. En la Asturias de la industria pesada y la menguante minería, del turismo de naturaleza y cachopo, de la producción lechera y sidrera, empiezan a asomar la cabeza empresas tecnológicas que ya tienen peso a nivel internacional.

Con su presencia en la Bolsa, el trío formado por Izertis, Seresco y Treelogic ejemplifica el empuje de las TIC asturianas. "Es muy relevante para Asturias que tres empresas tecnológicas coticen en Bolsa para ganar tamaño y acceder a nuevos mercados", afirmó Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, después de que el pasado 16 de enero los directivos de Treelogic tocaran la campana de su estreno en el parqué. De esas tres tecnológicas asturianas, Izertis es la única que cotiza en el Mercado Continuo. El salto lo dio el pasado 4 de julio después de más de cuatro años en BME Growth, el mercado para pequeñas y medianas empresas (pymes) en crecimiento.

"Cotizar en el Mercado Continuo ha sido un punto de inflexión estratégico para acelerar nuestro crecimiento con una visión de largo plazo, profesionalizar la compañía y acceder a palancas de financiación que nos permiten impulsar nuestro proceso de expansión, tanto orgánico como inorgánico", señala Pablo Martín, fundador, presidente y CEO de Izertis. Esta compañía de consultoría tecnológica y transformación digital de empresas nació en Gijón en 1996 centrada en el mercado local y hoy cuenta con más de 2.500 trabajadores en oficinas de Europa y América después de un intenso proceso de adquisiciones estratégicas que le han permitido abordar muchos campos de especialización, desde la ingeniería de software a las estrategias de negocio digitales, pasando por la ciberseguridad, la infraestructura cloud, las soluciones de inteligencia artificial... Izertis se anticipó al ciclo de operaciones de adquisición que se está registrando ahora en el sector TIC con motivo de la explosión de la IA. Es una caza de talento, infraestructuras críticas y equipos especializados.

En los dos últimos años, Izertis ha comprado cinco empresas internacionales y una nacional, siguiendo el ritmo de anteriores ejercicios. Las últimas integraciones son las compañías británicas Assured Thought, Projecting y MBC, el grupo centroamericano Coderland, la suiza Digiswit y el negocio de transformación digital del grupo español ICA, lo que supuso incorporar las sociedades ICALIA e ICATD, con sedes en Barcelona y Madrid, respectivamente.

Además, en enero Izertis cerró una ampliación de capital de 51,3 millones que ha permitido la entrada en la compañía de importantes fondos y family offices nacionales e internacionales, como la family office Onchena (el brazo inversor de la familia vasca Ybarra), el grupo Anémona, la gestora italiana Alkemia Capital y la británica Janus Henderson.

Izertis maneja un plan de negocio con horizonte a 2030 al que pretende llegar con 500 millones de facturación (en 2024 obtuvo 138,1 millones) y 65 millones de ebitda (en 2024 logró 20,7). "El plan puede parecer ambicioso, pero supone crecer por debajo de la media de los siete años anteriores. Nuestro objetivo es convertirnos en una de las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa, reforzando nuestro posicionamiento en digitalización, tecnologías avanzadas y consultoría de alto valor añadido", destaca Pablo Martín.

Izertis es la tecnológica asturiana con más músculo dentro de un ecosistema regional formado principalmente por pymes y micropymes. Buena parte de ellas forman parte del Clúster TIC Asturias, que agrupa a 125 sociedades que suman 4.200 empleos directos y 340 millones de euros de cifra de negocio.

Industria y banca, en la historia de las cotizadas del Principado Antes del desembarco de las TIC, la presencia de las empresas del Principado de Asturias en Bolsa estuvo dominada por compañías vinculadas a la industrialización de la región y al paralelo desarrollo de un sector financiero local. Así, cotizaron, entre otras, Banco Herrero y Banco de Asturias (integrados en el Sabadell), Banco Asturiano de Industria y Comercio (integrado en lo que hoy es BBVA), Fábrica de Mieres, Sociedad Hullera Española, Asturiana de Zinc (adquirida por Glencore), Hidroeléctrica del Cantábrico (integrada en EDP), Aceralia (dentro de ArcelorMittal) o Duro Felguera. Esta última sociedad centenaria que nació como empresa minero-metalúrgica y que evolucionó hacia el sector de la ingeniería industrial y los bienes de equipo es la única de las empresas asturianas históricas que sigue en Bolsa. Ahora le acompañan General Alquiler de Maquinaria (GAM), Asturiana de Laminados (conocida por su marca ‘elZinc’), Izertis, Seresco y Treelogic. En primavera está previsto que se sume TSK.

Durante la última asamblea del Clúster TIC Asturias, su presidente, Patricio José Arias, destacó que más de 10.700 personas trabajan actualmente en el sector TIC en Asturias y que ya genera entre el 4 y el 5% del producto interior bruto (PIB) regional. Son más de 1.200 millones.

"En el sector TIC asturiano siempre ha habido buenos profesionales y buenas empresas, pero de un tamaño tan reducido que en general les condiciona tremendamente su capacidad para competir en los grandes mercados", opina Pablo Martín desde la atalaya que supone estar a la cabeza del sector en Asturias. "El principal reto del sector TIC asturiano, como el de muchos otros sectores, es la consolidación, ser capaces de crear unas pocas empresas con el tamaño y los recursos suficientes para poder salir a competir internacionalmente y actuar como tractoras del sector. De nada sirve con tener un tejido formado solo por pymes y micro pymes, necesitamos también grandes empresas que ayuden a conformar el ecosistema óptimo y que puedan traccionar el sector", destaca el presidente y CEO de Izertis.

Seresco no alcanza las cifras de Izertis (el pasado año facturó 56,3 millones y su ebitda creció hasta los 10 millones), pero le gana en veteranía. Fundada en Oviedo en 1969, presume de ser la compañía con capital español más antigua del sector TIC nacional. Tiene sedes en Oviedo, Vigo, Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto y emplea a más de 1.000 profesionales.

Izertis, con el foco en Europa y EE UU y en los servicios de más alto valor Izertis espera mantener su fuerte crecimiento este año. «Esta empresa jamás ha decrecido ni entrado en pérdidas, y mantiene un crecimiento anual superior al 20%», destaca Pablo Martín, su presidente. «Trabajaremos en una mayor internacionalización con foco en Europa y América del Norte, en especial EE UU; seguiremos reforzando los verticales estratégicos (sector financiero, defensa, sector farmacéutico, industria y sector público), así como los servicios de alto valor en ‘software engineering’, ‘cloud’, datos, IA y ciberseguridad, abandonando paulatinamente los ‘commodities’», añade.

Como Izertis, ofrece soluciones tecnológicas y transformación digital a empresas y organismos públicos. Está especializada en la gestión de personas (servicios externalizados de nóminas y recursos humanos), en la gestión empresarial (soluciones de transformación digital, innovación agrícola, organización de cargas por carretera...), en gestión de infraestructuras TI (soluciones de conectividad, mantenimiento de sistemas, almacenamiento...), en gestión de riesgos (ciberseguridad), en gestión del territorio (cartografía y geoinformación) y en el desarrollo de "software". En diciembre de 2022, tras más de medio siglo de trayectoria, Seresco dio el salto a Bolsa.

"Cotizar en Bolsa no ha sido un objetivo financiero aislado, sino un paso coherente con la evolución y profesionalización de Seresco como compañía tecnológica con vocación de permanencia y crecimiento sostenido", explica Carlos Suárez, consejero delegado de Seresco, que resalta que "la incorporación a BME Growth supuso un salto cualitativo y una palanca real para consolidar estándares más exigentes de transparencia, gobernanza y disciplina en la gestión".

En 2025, Seresco dio un paso adicional en su andadura en Bolsa al pasar de fixing (subasta de fijación de precios) a contratación continua, "con el objetivo de mejorar la liquidez y ampliar nuestro alcance, dentro de una estrategia de consolidación y madurez empresarial", resalta el CEO de Seresco.

Seresco, atenta a oportunidades de comprar empresas y centrada en IA Seresco afronta este año con la «base sólida» del resultado de 2025 y «con una cartera de proyectos que aporta estabilidad», señala Carlos Suárez, CEO de la compañía. A nivel estratégico, se priorizará «el crecimiento orgánico apoyado en negocio recurrente y eficiencia, y, cuando tiene sentido, crecimiento inorgánico selectivo, buscando sinergias, pero asegurando una integración técnica y cultural adecuada», afirma. Seresco está centrada en la aplicación transversal de la IA para mejorar procesos y servicios, con aplicaciones en ciberseguridad, gestión de personas y geoinformación.

La salida a Bolsa reforzó el crecimiento orgánico de la compañía ovetense y abrió puertas al inorgánico. Desde su salida a Bolsa, Seresco ha comprado participaciones mayoritarias en las compañías tecnológicas portuguesas Elo-SI y F5IT y en la empresa asturiana de ciberseguridad CIES.

Carlos Suárez señala que, visto desde fuera, el sector tecnológico asturiano "está ganando reconocimiento por su capacidad de especialización, su arraigo local y su proyección internacional, especialmente en ámbitos como la digitalización industrial, los servicios TIC de alto valor, la ciberseguridad, la IA aplicada y la transferencia de conocimiento desde instituciones y centros tecnológicos". Sobre ese último aspecto apunta la existencia de un tejido de apoyo –en el que destaca el Clúster TIC Asturias y agentes tecnológicos como la Fundación Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC)– que, a su juicio, contribuye a consolidar esa imagen y a generar proyectos con ambición nacional y europea.

"Nuestra apuesta por la formación y la internacionalización permite que Asturias no solo cree tecnología, sino que la exporte con valor añadido. Si seguimos profundizando en colaboración empresa-universidad-centros tecnológicos y en atracción-retención de perfiles, Asturias puede jugar un papel mucho más relevante de lo que su tamaño haría pensar", asegura Suárez.

A Seresco e Izertis se sumó el pasado enero Treelogic como empresa tecnológica asturiana en Bolsa. "Para nosotros es un antes y un después, sin duda alguna", afirma Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic. "Pasamos de ser una pyme más a ser una empresa en la que fijan su atención tanto potenciales clientes como inversores. Todo ello es crucial para nuestro desarrollo y crecimiento como empresa de futuro", añade.

Treelogic, fundada en Oviedo en 2018 pero continuadora de una marca creada en 1996, es la más pequeña del trío de empresas TIC asturianas cotizadas (con una facturación de 7,9 millones en 2024 y un ebitda de 702.000 euros) y la más especializada. Tiene un centenar de trabajadores y es un referente en el ámbito sanitario. Su software de gestión de triaje de urgencias se utiliza en más de 250 hospitales públicos y privados. Además, ha participado en varios consorcios internacionales para el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y big data, y en los últimos años se ha especializado en ciberseguridad basada en IA, nicho en el que ha obtenido grandes contratos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Treelogic, con un plan estratégico de avance en internacionalización «Para nosotros 2026 es el año de la consolidación del crecimiento de estos años y de lanzamiento de nuestro nuevo plan estratégico hasta 2030», anuncia Marcelino Cortina, consejero delegado de Treelogic, que inició el año debutando en el BME Growth de la Bolsa. «Es un apasionante año de transición en el que esperamos avanzar con los objetivos marcados y preparar con solvencia nuestro crecimiento y proyección nacional e internacional», añade el dirigente de la compañía ovetense. «Estamos ilusionadísimos con esta nueva etapa que comienza ahora», asegura.

"Asturias ya representa hoy en día un foco significativo en el panorama TIC español. Ha supuesto mucho esfuerzo, pero en estos últimos diez o quince años no hemos dejado de crecer y ahora mismo en los grandes centros de decisión de Madrid o Barcelona se sabe del buen hacer en tecnología en Asturias", resalta Marcelino Cortina, que añade que "ese caldo de cultivo creado con los años, ha propiciado también el establecimiento aquí de empresas de fuera de la región, muchas de ellas multinacionales, que incrementan todavía más la relevancia de Asturias como nodo TIC nacional".

La multinacional francesa Capgemini tiene una factoría de software con un millar de trabajadores en Langreo, en la cuenca minera del Nalón, y la norteamericana DXC Technology cuenta con un centro de proyectos de transformación digital con 1.100 trabajadores en antiguos terrenos siderúrgicos de Avilés. Son los dos principales ejemplos de atracción de grandes empresas tecnológicas. Estas compañías han encontrado en la región personal cualificado (nutrido principalmente por la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo) que quiere seguir viviendo en Asturias y que, por ello, tiene menores pretensiones salariales que sus colegas en las grandes ciudades y, además, garantizan un menor índice de rotación en los puestos de trabajo, un factor clave en los equipos especializados.

A las multinacionales se han sumado ahora las ‘start-ups’, que miran hacia Asturias cuando planean proyectos de crecimiento. "En Madrid o en Barcelona hay mucha inflación salarial cuando buscas perfiles técnicos y en Asturias es más fácil encontrarlos", apunta Axel Serena, CEO de ByteTravel, empresa catalana dedicada a la prestación de servicios online para viajeros que prepara la apertura de un centro de desarrollo de nuevos productos en las comarcas mineras de Asturias.

A todos esos factores de atracción se ha sumado el impacto en Bolsa de las TIC asturianas. "Que haya tres empresas tecnológicas asturianas en mercados de valores eleva el listón de la región en credibilidad y proyección: no es solo visibilidad, es una señal de que aquí hay compañías capaces de competir con altos estándares de mercado, auditoría, control interno y narrativa de crecimiento sostenido", destaca Carlos Suárez, consejero delegado de Seresco, que añade que esa presencia en Bolsa "contribuye a que Asturias se perciba como un ecosistema empresarial más maduro, donde existen casos de éxito replicables". Además, asegura que todo eso refuerza el atractivo para atraer y retener talento. "Para una industria en la que la demanda de especialistas supera claramente la oferta, tener referentes cotizados ayuda a proyectar una imagen de estabilidad, desarrollo profesional y oportunidades de formación y crecimiento", asegura el consejero delegado de Seresco.

Su homólogo en Treelogic, Marcelino Cortina, destaca que "solo hay seis empresas asturianas cotizadas: tres del tradicional sector industrial (Duro Felguera, GAM y Asturiana de Laminados) y las otras tres del sector tecnológico". Resalta que eso último "es algo diferencial y quiere decir que hoy en día el sector tecnológico asturiano ya juega un papel especial en el despegue económico de la región". "Si se es consciente del tamaño que tenemos como comunidad autónoma y nuestra aportación al PIB nacional, tener tres cotizadas tecnológicas puede interpretarse como jugar en división de honor", añade.

Pablo Martín, presidente y CEO de Izertis, no duda que es "una buena noticia que varias empresas hayamos dado ese paso", pero añade que "es necesario que muchas más se consoliden, crezcan y puedan avanzar en el mismo camino". Para ello, resalta que "los mercados de capitales son palancas fundamentales para empresas de alto crecimiento".