Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Cambios en las velocidades de carretera asturianas con el registro de la nueva Ley: a 70 kilómetros en carretera

"Veinte años después de la modificación del Código Penal, es momento de revisarlo y de reducir los umbrales de velocidad"

BOBES AUTOVÍA

BOBES AUTOVÍA / LUCÍA RODRÍGUEZ / LNE

Manuel Riu

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.

Para ello, los socialistas plantean modificar el apartado 1 del artículo 379 del Código Penal para que sea considerado delito penal conducir por encima de estos nuevos umbrales.

En cambio, el PSOE mantiene el catálogo de penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, retirada del permiso de conducir por tiempo superior a 1 y 4 cuatro años.

En la exposición de motivos, recogida por Europa Press, los socialistas indican que la modificación del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2007, con la introducción de los delitos de peligro, "supuso un paso adelante decisivo en la lucha contra la denominada violencia vial".

A su juicio, "veinte años después de la modificación del Código Penal, es momento de revisarlo y de reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción se considera delito". "De acuerdo con los estudios científicos, un aumento del 1% en la velocidad de circulación produce un aumento del 4% en el riesgo de verse involucrado en un accidente mortal", destaca.

El PSOE añade que la Dirección General de Tráfico (DGT) tramita anualmente casi 3.500.000 denuncias por excesos de velocidad, con unas 450.000 sanciones con detracción de puntos, lo que supone cerca del 40% de todas las sanciones con pérdida de puntos en España. "Sin embargo, la influencia de la velocidad como factor causante de siniestros sigue siendo elevada. En 2024, un 22% de los siniestros mortales se debieron a una velocidad excesiva o inadecuada", apunta.

Noticias relacionadas y más

"Mantener los umbrales actuales del artículo 379 resulta obsoleto y va en contra de las evidencias científicas y los estándares internacionales y europeos de seguridad vial. Por ello, es necesario actualizar la legislación penal para reflejar una política moderna de movilidad, priorizando la protección de la vida y respondiendo proporcionalmente a conductas que amenazan la seguridad ciudadana", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. Atasco sin precedentes en dermatología del HUCA: nueve meses de demora media (frente a los 14 días en Mieres) por el rechazo a trabajar con el responsable médico
  3. La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
  5. Pedro Sánchez elige Asturias para presentar su plan para la España vaciada: un acto en el espacio cultural de Rodrigo Cuevas en Infiesto
  6. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  7. La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
  8. Asturias estrenará dos nuevos grados universitarios para el curso 2026-2027: uno en la pública y otro en la Padre Ossó

Cambios en las velocidades de carretera asturianas con el registro de la nueva Ley: a 70 kilómetros en carretera

Cambios en las velocidades de carretera asturianas con el registro de la nueva Ley: a 70 kilómetros en carretera

Enfermedades raras: la mochila que portan 74.000 asturianos, con el lastre añadido de la falta de tratamientos

Enfermedades raras: la mochila que portan 74.000 asturianos, con el lastre añadido de la falta de tratamientos

Satisfacción entre los enfermos renales y de párkinson de Asturias por la jubilación anticipada: "Era muy necesario"

Satisfacción entre los enfermos renales y de párkinson de Asturias por la jubilación anticipada: "Era muy necesario"

Zapico (CC OO) exige a la patronal asturiana un “plan de choque” ante la siniestralidad laboral: “Concluyó el tiempo de mirar para otro lado”

Zapico (CC OO) exige a la patronal asturiana un “plan de choque” ante la siniestralidad laboral: “Concluyó el tiempo de mirar para otro lado”

La Sindicatura de Cuentas alerta del efecto de la reforma de la financiación autonómica por su "peso crucial" para las cuentas asturianas

La Sindicatura de Cuentas alerta del efecto de la reforma de la financiación autonómica por su "peso crucial" para las cuentas asturianas

"La manera de frenar a Vox para que no sea influyente en la política es votar al PSOE", defiende Barbón durante un viaje a Palencia

"La manera de frenar a Vox para que no sea influyente en la política es votar al PSOE", defiende Barbón durante un viaje a Palencia

Si vas a comer angula (y rascarte el bolsillo) no lo estropees con la bebida: estas son las que mejor maridan con el "oro blanco" del Nalón

Si vas a comer angula (y rascarte el bolsillo) no lo estropees con la bebida: estas son las que mejor maridan con el "oro blanco" del Nalón

Asturias no se quita el disfraz hasta mediados de marzo: guía para disfrutar del Antroxu con fiestas que se extienden hasta Semana Santa

Asturias no se quita el disfraz hasta mediados de marzo: guía para disfrutar del Antroxu con fiestas que se extienden hasta Semana Santa
Tracking Pixel Contents