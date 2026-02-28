Colegio Dulce Nombre de Jesús: el centro educativo que quieres

En pleno corazón de Oviedo late un proyecto educativo que durante más de un siglo ha sabido permanecer, crecer y renovarse sin perder su esencia. El colegio Dulce Nombre de Jesús, conocido por generaciones como "las Dominicas", es hoy referente vivo de una larga y fecunda historia que da pasos firmes guiado por el mismo lema que inspiró a su fundador, San Francisco Coll: "una luz enciende otra luz; un fuego enciende otro fuego".

Durante décadas, las hermanas dominicas han dejado una huella imborrable de entrega y vocación educadora formando generaciones de jóvenes preparados para la vida y unidos por un vínculo que trasciende lo académico para convertirse en familia. Su espíritu educativo se mantiene presente, actualizado y fortalecido dentro de la red de centros de la Fundación Educativa Francisco Coll.

Un proyecto educativo moderno con firmes raíces en el que el legado y la tradición de una educación de calidad se combinan con la vanguardia de un proyecto que se sustenta en la innovación metodológica, el aprendizaje activo, el trabajo cooperativo y el desarrollo de la inteligencia emocional. La tecnología, los espacios renovados y las herramientas digitales se integran de manera natural para responder a las necesidades de una sociedad en constante transformación y a los retos que plantea el futuro. La oferta educativa del centro abarca desde Infantil hasta Bachillerato, incluyendo la modalidad de Bachillerato Dual Americano.

En los primeros años de escolarización el aprendizaje se canaliza a través del juego, la experimentación y la exploración, mientras que en las etapas de Educación Primaria y Secundaria se integran experiencias que atienden a las diferencias individuales y fomentan la reflexión, la autonomía, la responsabilidad y el rigor, pilares que culminan en un Bachillerato caracterizado por la excelencia académica y una sólida orientación universitaria y profesional.

Formar a personas con criterio

La línea pedagógica del centro se concreta en la formación de personas capaces de afrontar el mundo con criterio, resiliencia y sensibilidad, para lograr este objetivo el colegio trabaja con un ambicioso perfil de salida: la formación de jóvenes valientes, comprometidos, transformadores, creativos y emprendedores; buenos comunicadores, plurilingües, empáticos, perseverantes y fraternos; reflexivos y críticos; autónomos y preparados para actuar con seguridad en la sociedad; cercanos, sencillos y atentos a los más necesitados.

El colegio incorpora además una decidida apuesta por los idiomas y la apertura internacional: programa bilingüe desde Primaria, convenios universitarios, intercambios con Francia, Reino Unido y Alemania, participación en proyectos europeos y la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual Americano, además de la acreditación oficial como centro preparador y examinador Cambridge. A esta identidad se suma un conjunto de servicios y actividades muy valorados por el alumnado y sus familias, como son una amplia oferta de actividades extraescolares, excelente equipo de orientación psicopedagógica, equipo de auxiliares educativos, enfermería escolar, servicio de comedor con cocina propia, plataforma Educamos, talleres familiares, AMPA, equipo de pastoral, Asociación de Antiguos Alumnos y las consolidadas Jornadas de Orientación Académico-Profesional.

Pero si hay un rasgo que define al Dulce Nombre de Jesús es su forma de estar cerca. El centro destaca por una cálida acogida que hace del colegio punto de encuentro, referente y hogar al que volver, incluso una vez concluida la vida académica. Así lo demuestra la fuerte vinculación de antiguos alumnos, familias y personal, y la presencia, siempre amable, de la pequeña comunidad de religiosas dominicas.

El legado centenario que sigue encendiendo luces se hace realidad cada día en niños que se sienten queridos y arropados en el transcurso de su vida escolar; en adolescentes acompañados en los desafíos de su crecimiento; en jóvenes autónomos y capaces que afrontan el Bachillerato mirando de forma valiente hacia el futuro; y en adultos agradecidos que, cuando llega el momento de marcharse, no dicen adiós, sino un emocionado hasta luego. El colegio nació con una misión clara: formar personas íntegras, responsables y libres, capaces de desarrollar todo su potencial y ponerlo al servicio de la sociedad. La huella de esa vocación sigue encendida y hoy el colegio Dulce Nombre de Jesús es referencia, es escuela, es hogar y es familia.