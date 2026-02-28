David, el estudiante con autismo que quiere ser presidente del Gobierno y emocionó a la ministra Sira Rego en Oviedo: "No queremos dar lástima"

"Lo esencial es invisible a los ojos". Quizás por eso "El Principito" es el libro favorito de David Martínez Navas, un joven de Gandía, de 16 años, diagnosticado con autismo desde los 18 meses. La frase, convertida casi en declaración de principios, resume buena parte de su historia y del mensaje que este sábado compartió en el congreso "Emociona Educación", celebrado en el Palacio de Exposiciones de Oviedo y que contó con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

David recorrió los 853 kilómetros que separan Gandía de Oviedo (rompiendo por completo su necesaria rutina) para poder asistir al encuentro y coincidir con la Ministra. Pero, sobre todo, él y su madre, Johana Navas, viajaron con un objetivo claro: contar en primera persona su experiencia en el sistema educativo.

"No queremos dar lástima", afirmó el joven ante el auditorio, "solo que se respeten nuestros derechos". Logró pronunciar su discurso tras serenarse con tres respiraciones profundas y apretar la mano de su madre. Mientras él recuperaba la calma, ella se dirigió al público: "Esto también es el autismo", dijo, visibilizando una realidad que a menudo permanece incomprendida.

"En el colegio molestaba", lamentó David. Sin embargo, dejó claro que el problema no era él. Su testimonio conectó con una de las ideas centrales defendidas por la Ministra durante su intervención: "La inclusión empieza cuando construimos escuelas, espacios deportivos, políticas y relaciones que no producen exclusión desde el inicio".

El joven relató que tuvo que cambiar de centro educativo "en busca de apoyos", unos recursos que, según explicó, "solo llegaron tras la insistencia de mis padres". Actualmente cursa tercero de la ESO en un instituto valenciano y mira al futuro con determinación. "De mayor quiero ser profesor de Castellano para ayudar a niños como yo; o, si no, presidente del Gobierno", aseguró con una sonrisa y convicción.

Para que esos sueños puedan materializarse, el papel del sistema educativo resulta decisivo. "Puede reproducir desigualdades o puede romperlas", reflexionó Rego. "Educar no es adaptar a las personas a un sistema rígido, es transformar el conjunto del sistema para que nadie tenga que renunciar a su singularidad para poder participar", añadió la ministra de Sumar.

Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), Asturias registra una tasa de 114,64 personas con discapacidad por cada 1.000 habitantes, la segunda más alta del país. Una realidad que, en palabras de Rego, obliga a "aprender a convivir desde la infancia". "Ningún niño nace sintiéndose fuera de lugar", lamentó, al tiempo que criticó que el sistema siga configurado en torno a "un patrón único que crea barreras".

"Las políticas deben dejar atrás la lógica asistencialista y avanzar hacia una lógica de derechos", subrayó. Y añadió una reflexión directamente vinculada a la presencia de David Martínez en el congreso: "Las políticas no son verdaderamente transformadoras si las personas implicadas no están presentes en los espacios donde se toman las decisiones".

Martínez no solo tomó la palabra en Oviedo. Es miembro del Consejo de la Infancia de Gandía y del Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente. Desde esos espacios, y ahora también desde escenarios públicos como el de "Emociona Educación", insiste en que la inclusión no puede ser un eslogan, sino una práctica real y cotidiana. Porque, como en el libro que tanto le inspira, lo verdaderamente importante (la dignidad, el respeto y la igualdad de oportunidades) no siempre se ve a simple vista, pero marca para siempre la vida de quien aprende a reconocerlo.