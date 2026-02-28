Los eurodiputados asturianos, sobre la aplicación provisional de Mercosur: "Vendían que lo habían parado y es todo lo contrario"

La aplicación de forma provisional de la parte comercial del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) sin esperar una resolución del Tribunal de Justicia encendió este viernes al campo asturiano con las organizaciones agrarias calificando la decisión de la Comisión Europea como “traición” al sector primario. Entre los eurodiputados asturianos, Susana Solís (PP) y Jonás Fernández (PSOE), hay lecturas opuestas, pero una idea común: la de que iniciar el procedimiento judicial contra el acuerdo fue un desacierto que no paraliza su ejecución y que, además, impide su mejora.

La eurodiputada asturiana afirma que esta situación era algo “de lo que ya habíamos advertido” y critica que al enviar el acuerdo el tribunal se quitó al Parlamento Europeo “la última palanca de negociación que teníamos”. “Lo que nos vendían como que había parado Mercosur es todo lo contrario, entrada en vigor temprana y encima sin luchar una sola condición”, lamenta.

En su opinión, los partidos que impulsaron esta medida (Vox, Sumar, ERC, BNG y Compromís) “sabían que se precipitaba todo, y lo han precipitado”. “Querían quitarle al PP -que estaba proponiendo la implantación de salvaguardas- su capacidad de negociación, y ahora las consecuencias las sufre el campo asturiano”, afirma, a la vez que se pregunta “qué han hecho el PSOE y los socialistas asturianos para solucionar esto”. “Absolutamente nada”, sentencia.

Para Solís, la postura de la FSA contra el tratado es “indignante” e “hipócrita”. Recuerda que “Sánchez votó a favor de Mercosur en el Consejo de la Unión Europea sin poner una sola condición”, mientras que Francia e Italia lo pelearon. Por eso, insta a Barbón a pedirle a Sánchez “que alguna vez haga algo por el campo asturiano”.

El socialista Jonás Fernández ha defendido en diversas ocasiones, una de las últimas a través de un artículo en LA NUEVA ESPAÑA, que la Comisión Europea debía poner en funcionamiento el acuerdo y que el procedimiento judicial no ponía en riesgo su activación, solo suponía “el aplazamiento de la ratificación”, aunque se corría el riesgo de que “nuestros socios sudamericanos nos acaben por olvidar”.

No obstante, a la vista de los últimos acontecimientos aclara que donde debe pronunciarse el tribunal es “sobre el marco de competencias de la Comisión Europea en la negociación del acuerdo”. Cuestión, recuerda, “que ya se clarificó en 2016 a cuenta de un caso similar sobre Singapur”. “A veces, leyendo o escuchando noticias, tal parece que el TJUE tiene que analizar si el pacto nos va a envenenar”, critica en referencia la polémica agraria sobre el uso en la carne brasileña de hormonas prohibidas en la UE.

Fernández asegura, por tanto, que “todo el mundo sabe que no hay caso. Todos, y por supuesto, los que firmaron y votaron enviar la cuestión al tribunal”. Es decir, no ve más camino que la activación del acuerdo comercial con Mercosur.