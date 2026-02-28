La historia de la campeona de surf Carmen López que hizo llorar a una de sus profesoras en Oviedo: "Fue más duro quedarme sin amigos que sin vista"

Carmen López nació con un glaucoma que hizo que perdiese la visión con tan solo 4 años. Sin embargo, para ella, fue más duro quedarse sin amigos que sin vista. Así lo reconoció este sábado durante el congreso "Emociona Educación", celebrado en el Palacio de Exposiciones de Oviedo y que contó con la presencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Fue la primera deportista española en hacerse con el oro en un mundial de surf adaptado. Aunque de lo que más orgullosa se siente es de haber surfeado los obstáculos de la vida. "Muchos de ellos llegaron en el colegio", reconoció ante el auditorio durante una charla que llevaba por título "la inclusión no se explica, se vive".

"Al quedarme ciega, la ONCE le propuso a mi madre estudiar en su centro especializado, pero ella lo rechazó; fue lo mejor que hizo porque quería que me enfrentase a la sociedad real", comentó. Así fue como empezó su andadura en el sistema educativo. Lo hizo en un colegio adaptado de Oviedo. "Me encontré con profesores que, aunque no sabían cómo ayudarme, se rompían los cuernos por aprender", agradeció. "El problema, en mi caso, fue con los compañeros, es muy duro no tener amigos", añadió. Para entonces, su profesora (y organizadora del congreso), Elisa Beltrán, ya había roto a llorar: "Es un ejemplo de superación".

Esa situación la empujó a cambiarse de centro en la ESO. "Fue a peor, porque ahí se juntaron las hormonas de la adolescencia, el desprecio de los otros alumnos y la incompetencia de algunos profesores", aseguró López, que sintió que en algunos casos la trataban como si le estuviesen "haciendo un favor". "Tuve un profesor que directamente me dijo que no me había traído el examen en braille", relató aún con asombro, y opinó que lo más importante en estos casos es que los docentes "tengan voluntad".

Pero en esa adversidad, encontró su hueco. "Cuando estaba sola en el instituto quería ayudar, sentirme parte de algo, así entré en un grupo con personas con discapacidad mental", explicó antes de enlazar con cómo encontró su vocación a través del voluntariado, que le hizo darse cuenta de que quería estudiar la carrera de Integración Social, en la que actualmente está completando el segundo curso. "Muchas veces la inclusión no se produce por la ignorancia y la desinformación que a mí, más allá de lo académico, me hicieron pasar momentos muy difíciles", aseguró. Y terminó con una reflexión: "Los malos profes no siempre tienen que marcarnos".