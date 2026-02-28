"La manera de frenar a Vox para que no sea influyente en la política es votar al PSOE", defiende Barbón durante un viaje a Palencia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, animó este sábado a desmontar “los bulos y las mentiras de aquellos que dicen que representan a los pueblos mejor que nadie” y defendió que “la manera de frenar a Vox para que no sea influyente en la política es votar al PSOE”.

Durante un viaje a Palencia para participar en la campaña electoral del PSOE en Castilla y León, el líder del Ejecutivo asturiano alabó la candidatura provincial de su partido porque busca “enlazar con la ciudadanía”. “Los ciudadanos en estos momentos sufren una pérdida de credibilidad en la política y la única manera de que seamos creíbles es poniéndole rostro a las ideas, es poniéndole cara a la política”, afirmó.

Barbón analizó varios aspectos del programa electoral de sus compañeros, con mención especial al medio rural. En este punto, criticó que “la extrema derecha no nos dice que si estamos como estamos en la cuestión europea, y los agricultores y ganaderos saben que la política agraria común es clave para la sostenibilidad, es consecuencia directa de una política que está impulsando, en este caso, un comisario europeo del Partido Popular”.

Un comisario, señaló, “que acaba de anunciar un recorte enorme de la política agraria común (PAC)”. “Yo fui a Bruselas a reunirme con varios vicepresidentes de la comisión para expresar la oposición de Asturias a esos recortes. Y estoy convencido de que los compañeros de Palencia van a estar en esa línea”, aseguró.

El presidente asturiano también aprovechó la ocasión destacar algunas mejoras que se han conseguido en Asturias en los últimos años y instó a sus compañeros de Castilla y León a seguir esos pasos. Por ejemplo, arriesgando en ciencia e innovación, tal como hizo el Principado en 2019 “cuando creamos la Consejería de Ciencia y pusimos al frente de la misma pues a una persona científica para transformar nuestro ecosistema económico, y eso se está anotando”.

Llamamiento al voto útil

Asimismo, habló del crecimiento del número de empleados y de la gratuidad en todo el sistema educativo, que otras comunidades han comenzado a replicar.

Pero, sobre todo, se dirigió a los votantes palentinos. A los de izquierda y progresistas, a los que insistió que “en Palencia tienen que votar estratégicamente. No pueden votar a ninguna otra opción que no sea el PSOE, porque la única opción progresista que puede sacar procuradores en las Cortes”.

Y a los moderados que alguna vez apoyaron incluso al Partido Popular: “Hemos visto lo que ha pasado en Extremadura y Aragón. La manera de frenar a Vox y de no sea influyente en la política pasa inequívocamente por votar al Partido Socialista Obrero Español. Así que yo me dirijo a esa gente moderada que tiene preocupación”.