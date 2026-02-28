Casi mil vehículos blindados y 10.000 millones de inversión: las mareantes cifras de los contratos del Ejército Español que se ejecutarán en Asturias
Las adjudicaciones a Indra, Escribano y Tess garantizan carga de trabajo hasta 2035
De obuses a vehículos anfibios de combate, pasando por lanzapuestes y vehículos de apoyo. Casi mil blindados se fabricarán en Asturias hasta 2035 con los contratos que ha formalizado en el último trimestre el Ministerio de Defensa dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ejército Español. Suman una inversión de casi 10.000 millones de euros.
El último de esos contratos es el adjudicado a Tess Defence para la fabricación de 394 vehículos de apoyo sobre plataforma de cadenas (VAC) para operaciones de combate y logísticas por un importe de 1.970 millones de euros. Tess Defence es un consorcio que fue impulsado por el Ministerio de Defensa para la fabricación de los blindados 8x8 "Dragón" del Ejército de Tierra. Está formado por Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Sapa, y hasta ahora ha utilizado como principal base de operaciones para la fabricación las instalaciones de la Fábrica de Armas de Trubia, cuya concesionaria es Santa Bárbara. No obstante, Indra tiene ahora el control de Tess y además adquirió en julio del pasado año las instalaciones del antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón, el conocido como Tallerón, para convertirlo en la sede de su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles.
Indra prevé que en el Tallerón se lleven a cabo fases de la fabricación de los vehículo de Tess, además de los que producirá en solitario para el Ejército Español o en unión temporal de empresas con EM&E.
A finales del pasado año, Indra fue adjudicataria de la construcción de 32 vehículos lanzapuentes sobre ruedas, y en UTE con Escribano de la fabricación de 343 vehículos autopropulsados de artillería sobre plataformas de cadenas (ATP Cadenas), 193 vehículos autopropulsados de artillería sobre plataformas de ruedas (ATP Ruedas) y 34 vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (VACIM).
Todo este batallón del Ejército Español deberá estar listo en 2035 y los adjudicatarios sitúan Asturias como punto neurálgico. A estos trabajos se suman los de los 8x8 "Dragón" aún pendientes de un contrato de 348 unidades y la modernización de 225 carros de combate "Pizarro" que Santa Bárbara llevará a cabo en Sevilla pero con el apoyo de la fábrica de Trubia. Allí se fabrican 122 blindados "Hunter" para el ejército de Letonia. n
Indra se alía con INMAPA para desarrollar vehículos militares
Indra sigue cerrando acuerdos con empresas para desarrollar vehículos militares desde Asturias. La multinacional ha alcanzado un acuerdo con el grupo palentino INMAPA para trabajar de forma conjunta en la fabricación de estructuras y desarrollos de ingeniería para vehículos militares y sistemas de defensa. INMAPA está especializada en ingeniería y fabricación avanzada para sectores como el aeroespacial, la defensa o la automoción.
Por otro lado, Santa Bárbara ha asegurado que si el Ministerio de Defensa desestima su recurso de alzada para suspender los programas de cadenas y ruedas adjudicados a la UTE formada por Indra y EM&E, llevará el caso a la Audiencia Nacional, después de que el ministerio haya rechazado su petición de medidas cautelares.
