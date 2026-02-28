En Oviedo, de lunes a domingo se recogen los residuos de los cubos negros y marrones

Reciclar bien es más fácil cuando el servicio se adapta a la vida diaria. ¿Qué cambia exactamente? A partir de ahora, los residuos orgánicos y los no reciclables pueden depositarse a diario, de lunes a domingos excepto nochebuena y nochevieja, lo que evita acumulaciones y mejora la higiene y limpieza en las comunidades de vecinos. Eso sí, para que funcione correctamente, es fundamental separar bien los residuos en casa y utilizar siempre el cubo adecuado y por supuesto sacar los cubos los días que corresponden.

También ha sufrido cambios la recogida del cubo verde, destinado al vidrio, que pasa a realizarse tres veces por semana. Se mantiene el día habitual en cada zona y se añaden dos días alternos. Por ejemplo, si antes se recogía los viernes, ahora también se recogerá los lunes y miércoles.

Vecinos y vecinas de Oviedo participando en los juegos del stand de la campaña / Cedida a LNE

El resto de las fracciones mantienen sus días habituales:

•Cubo amarillo (envases): lunes, miércoles y viernes.

•Cubo azul (papel y cartón): martes, jueves y sábados.

Estos cambios implican que las comunidades de vecinos hablen con sus administradores para que dispongan del número suficiente de cubos, ya sea en propiedad o en alquiler y que se coloquen todos los días de lunes a domingo. Es importante recordar que el Ayuntamiento se encarga del servicio de recogida de los residuos, pero la colocación, gestión de los cubos y deposito de los residuos en los cubos corresponde a las comunidades de vecinos.

Ubicaciones 2 de marzo: Campillín.

3 de marzo: Plaza Gabino Diaz Merchan.

4 de marzo: Colloto, Camino Real Plaza Centros Estudios.

5 de marzo: Milán, plaza de los Maestros.

6 de marzo: La Corredoria, Plaza del Conceyin.

9 de marzo: Plaza del Fresno.

10 de marzo: Las Campas.

11 de marzo: Plaza Juan Pablo II.

12 de marzo: Plaza de la Escandalera.

13 de marzo: Plaza iglesia San Javier.

16 de marzo: Parque Mirador Aramo.

17 de marzo: Plaza de La Constitución.

18 de marzo: Calle Noreña, 11.

19 de marzo: Pumarín, Centro Salud Pumarín

20 de marzo: La Corredoria, Corredoria Arena.

23 de marzo: Las Caldas, plaza.

24 de marzo: Trubia, rotonda entrada.

25 de marzo: Olloniego, donde la iglesia.

26 de marzo: San Claudio, cruce.

27 de marzo: Salesas.

8 de abril: Centro Comercial Los Prados.

9 de abril: Plaza de la Constitución.

10 abril: c/Otero.

13 de abril: Plaza de Pedro Miñor.

¿Tienes dudas sobre qué va en cada cubo? Durante los próximos meses se instalarán stands informativos a pie de calle, donde se ofrecerá información práctica y se resolverán dudas, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en las siguientes ubicaciones que aparecen en el recuadro superior.

Toda la información sobre la recogida de residuos, los stands informativos y el nuevo canal de incidencias está disponible en la web municipal: https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

La colaboración ciudadana es esencial para lograrlo. Depositar cada residuo en su cubo correspondiente y no dejar bolsas en la vía pública es clave para que el sistema funcione correctamente.