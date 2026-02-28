Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Oviedo, de lunes a domingo se recogen los residuos de los cubos negros y marrones

Desde el pasado 1 de febrero, en la zona urbana del concejo de Oviedo, el cubo negro (residuos no reciclables) y el cubo marrón (residuos orgánicos) se recogen todos los días del año, incluidos domingos y festivos, salvo los días 24 y 31 de diciembre

Vecinos y vecinas de Oviedo informándose en el stand de la campaña Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla

Vecinos y vecinas de Oviedo informándose en el stand de la campaña Si en tu casa se separa, en Oviedo se recicla

L. L.

Reciclar bien es más fácil cuando el servicio se adapta a la vida diaria. ¿Qué cambia exactamente? A partir de ahora, los residuos orgánicos y los no reciclables pueden depositarse a diario, de lunes a domingos excepto nochebuena y nochevieja, lo que evita acumulaciones y mejora la higiene y limpieza en las comunidades de vecinos. Eso sí, para que funcione correctamente, es fundamental separar bien los residuos en casa y utilizar siempre el cubo adecuado y por supuesto sacar los cubos los días que corresponden.

También ha sufrido cambios la recogida del cubo verde, destinado al vidrio, que pasa a realizarse tres veces por semana. Se mantiene el día habitual en cada zona y se añaden dos días alternos. Por ejemplo, si antes se recogía los viernes, ahora también se recogerá los lunes y miércoles.

Vecinos y vecinas de Oviedo participando en los juegos del stand de la campaña

Vecinos y vecinas de Oviedo participando en los juegos del stand de la campaña / Cedida a LNE

El resto de las fracciones mantienen sus días habituales:

•Cubo amarillo (envases): lunes, miércoles y viernes.

•Cubo azul (papel y cartón): martes, jueves y sábados.

Estos cambios implican que las comunidades de vecinos hablen con sus administradores para que dispongan del número suficiente de cubos, ya sea en propiedad o en alquiler y que se coloquen todos los días de lunes a domingo. Es importante recordar que el Ayuntamiento se encarga del servicio de recogida de los residuos, pero la colocación, gestión de los cubos y deposito de los residuos en los cubos corresponde a las comunidades de vecinos.

Ubicaciones

  • 2 de marzo: Campillín.
  • 3 de marzo: Plaza Gabino Diaz Merchan.
  • 4 de marzo: Colloto, Camino Real Plaza Centros Estudios.
  • 5 de marzo: Milán, plaza de los Maestros.
  • 6 de marzo: La Corredoria, Plaza del Conceyin.
  • 9 de marzo: Plaza del Fresno.
  • 10 de marzo: Las Campas.
  • 11 de marzo: Plaza Juan Pablo II.
  • 12 de marzo: Plaza de la Escandalera.
  • 13 de marzo: Plaza iglesia San Javier.
  • 16 de marzo: Parque Mirador Aramo.
  • 17 de marzo: Plaza de La Constitución.
  • 18 de marzo: Calle Noreña, 11. 
  • 19 de marzo: Pumarín, Centro Salud Pumarín
  • 20 de marzo: La Corredoria, Corredoria Arena.
  • 23 de marzo: Las Caldas, plaza.
  • 24 de marzo: Trubia, rotonda entrada.
  • 25 de marzo: Olloniego, donde la iglesia.
  • 26 de marzo: San Claudio, cruce.
  • 27 de marzo: Salesas.
  • 8 de abril: Centro Comercial Los Prados.
  • 9 de abril: Plaza de la Constitución.
  • 10 abril: c/Otero.
  • 13 de abril: Plaza de Pedro Miñor.

¿Tienes dudas sobre qué va en cada cubo? Durante los próximos meses se instalarán stands informativos a pie de calle, donde se ofrecerá información práctica y se resolverán dudas, en horario de 10:00 a 14:00 horas, en las siguientes ubicaciones que aparecen en el recuadro superior.

Toda la información sobre la recogida de residuos, los stands informativos y el nuevo canal de incidencias está disponible en la web municipal: https://www.oviedo.es/serviciosbasicos/recogidabasuras

La colaboración ciudadana es esencial para lograrlo. Depositar cada residuo en su cubo correspondiente y no dejar bolsas en la vía pública es clave para que el sistema funcione correctamente.

