PODCAST: Sergio Rodríguez, director clínico de Inypema: "La rehabilitación oncológica aborda el estado emocional, físico y cognitivo del paciente, y es una parte más del propio tratamiento contra el cáncer"
Este procedimiento aborda los efectos secundarios de la enfermedad, como linfedema, fatiga o dolor, con un enfoque personalizado y adaptado a cada paciente en función del cáncer
L. L.
Un enfoque terapéutico para ayudar a personas con cáncer a recuperar o mantener su funcionalidad física, emocional y social durante y tras los tratamientos que conlleva la enfermedad. Así entienden la rehabilitación oncológica en la Clínica Inypema.
Un procedimiento que aborda los efectos secundarios habituales como dolor, fatiga, linfedema, debilidad o alteraciones posturales que pueden surgir tras cirugías, quimioterapia o radioterapia.
Entre sus bondades destaca su carácter personalizado y adaptado a cada paciente, según el tipo de cáncer.
Para conocer más en qué consiste este proceso, Sergio Rodríguez, director Clínico de Inypema visita el podcast de LA NUEVA ESPAÑA.
