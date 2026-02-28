PODCAST: Sergio Rodríguez, director clínico de Inypema: "La rehabilitación oncológica aborda el estado emocional, físico y cognitivo del paciente, y es una parte más del propio tratamiento contra el cáncer"

Un enfoque terapéutico para ayudar a personas con cáncer a recuperar o mantener su funcionalidad física, emocional y social durante y tras los tratamientos que conlleva la enfermedad. Así entienden la rehabilitación oncológica en la Clínica Inypema.

Un procedimiento que aborda los efectos secundarios habituales como dolor, fatiga, linfedema, debilidad o alteraciones posturales que pueden surgir tras cirugías, quimioterapia o radioterapia.

Entre sus bondades destaca su carácter personalizado y adaptado a cada paciente, según el tipo de cáncer.

Para conocer más en qué consiste este proceso, Sergio Rodríguez, director Clínico de Inypema visita el podcast de LA NUEVA ESPAÑA.