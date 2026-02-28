El PP exige "responsabilidades" a Salud por la "alarmante" situación de la Dermatología del HUCA

El Partido Popular ha denunciado este sábado la situación “alarmante” de las listas de espera en el servicio de Dermatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y ha calificado de “incompetente” la gestión de la consejera de Salud.

A juicio de la diputada regional Pilar Fernández Pardo, la titular de Salud, Conchita Saavedra, “vuelve a llegar tarde ante los problemas que surgen en áreas de su competencia”. La portavoz de sanidad de los populares ha indicado que “alguien en la cadena de mando de la Consejería de Salud y del propio Sespa, incluida la consejera, deberían asumir responsabilidades”. Y ha añadido que el hecho de que la demora media para una primera consulta en Dermatología del HUCA sea de 278 días “es absolutamente inasumible”.

El telón de fondo de este pronunciamiento del PP regional es la información publicada estos días por LA NUEVA ESPAÑA sobre la situación de la unidad de gestión de Dermatología del HUCA.

Una investigación que "llega tarde"

En una situación sin parangón previo, la espera para una primera consulta con un dermatólogo del HUCA es, como promedio, de 278 días, dato que corresponde al pasado 31 de enero. Sólo un mes antes era de 136 días. Y en ese mismo mes de intervalo, el volumen de pacientes pendientes de una consulta se disparó desde 6.181 hasta 12.212, siempre según datos oficiales que figuran en el apartado de listas de espera de “Astursalud”, la página web de la Consejería de Salud.

La consejera de Salud anunció ayer viernes la apertura de una investigación sobre el funcionamiento de esta unidad. “Son unas cifras inaceptables”, aseveró Conchita Saavedra, quien añadió que la intención de su departamento es disponer de toda la información en un plazo “corto” con el objetivo de “poner soluciones de organización, de funcionamiento, de recursos”.

La parlamentaria popular ha indicado que esta auditoría planteada por la titular de Sanidad llega “un poco tarde” y debería ser realizada “por todo el Servicio de Salud del Principado de Asturias, tal como le venimos pidiendo en el Partido Popular, incluida la gestión de la consejera”.

Solicita "toda la información"

Fernández Pardo se formula preguntas: “¿La consejera no se entera? ¿Nadie le informa? ¿Esta es la gestión de quien está al frente de la sanidad asturiana?”. Y advierte de que el Grupo Parlamentario popular solicitará en la Junta toda la información al respecto. “Exigiremos responsabilidades porque detrás de tanta incompetencia y desconocimiento están los usuarios de la sanidad pública asturiana, que sufren retrasos injustificados en unas listas de espera que la Consejera no es capaz de solucionar,” ha enfatizado.

Según ha podido averiguar este periódico, la razón de esta marcha es que los especialistas asturianos se niegan a trabajar con el jefe del servicio. “Casi nadie quiere estar con él”, señalan fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. A pesar de que para el HUCA se han ofertado plazas en régimen de interinidad, varios dermatólogos “han preferido irse a hospitales comarcales incluso con peores condiciones”, precisan. Incluso es habitual que los médicos residentes que se forman en el servicio de Dermatología del HUCA rechacen, al final de su periodo de especialización, quedarse como adjuntos.

Noticias relacionadas

Se da la circunstancia de que, en el momento actual, el Hospital Álvarez-Buylla, de Mieres, que atiende a una población aproximada de 56.000 habitantes, tiene en su plantilla tantos dermatólogos como el HUCA, que da cobertura a unos 332.000 usuarios. También el Hospital de Cabueñes, cuya plantilla oscila entre diez y once dermatólogos, es superior a la del hospital ovetense, pese a tener menos población a su cargo.