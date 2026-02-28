La respuesta del Principado a las deficiencias en centros educativos de Asturias, con varias obras en marcha: "La seguridad es nuestra prioridad"

La seguridad en los centros educativos asturianos está en el centro de la diana con denuncias de varios sindicatos (CC OO, Suatea y CSIF) ante el deterioro de las infraestructuras y la falta de certezas en torno a las instalaciones eléctricas y otras cuestiones de seguridad en 390 centros. Una información que la Consejería de Educación ha querido matizar asegurando que "la seguridad en los equipamientos es una prioridad para el Principado". El presupuesto para 2026 contempla siete actuaciones de reforma, con una inversión global que supera los dos millones de euros.

Educación explica que trabaja "de forma permanente en la mejora de seguridad" y que lo hace, además, en coordinación con los ayuntamientos y las direcciones escolares, y "dentro del ámbito de actuación correspondiente a cada administración y aplicación de la normativa vigente". Se refieren a que, según la ley, el mantenimiento de los colegios de Primaria recae sobre los ayuntamientos (a excepción de grandes obras), mientras que los de Secundaria son de competencia exclusiva del Principado.

En este reparto competencial, los consistorios asumen labores de conservación y mantenimiento, mientras que en los centros propiedad del Principado son los equipos directivos quienes se encargan de aquellas actuaciones que no superen el límite de contrato menor, fijado en 40.000 euros. Por apartados, la Consejería contempla la mejora en tres grandes áreas: instalaciones eléctricas, protección contra incendios, eficiencia energética y cubiertas de fibrocemento.

Instalaciones eléctricas

En el apartado de instalaciones eléctricas, el presupuesto de 2026 incluye la contratación de 20 nuevos proyectos, que se suman a otros 20 formalizados en 2025. Con ello, la Consejería pretende disponer de "una información completa y actualizada de todos los centros de titularidad autonómica", aunque deja fuera de este análisis a los colegios de Educación Primaria, de competencia municipal. Actualmente, se encuentran en ejecución las obras de reforma en el IES Jovellanos, el IES Emilio Alarcos —ambos en Gijón— y el CIFP de Avilés. Además, está a punto de iniciarse la intervención en el IES Noreña, mientras que el proyecto del IES Doña Jimena se encuentra en fase de revisión.

Actuaciones en protección contra incendios

En materia de protección de incendios, serán dos los centros en los que habrá reformas. Son el IES Pérez de Ayala y el CEE Latores, ambos en Oviedo.

Eficiencia energética y certificaciones

En el ámbito de la eficiencia energética, el departamento autonómico está procediendo a la certificación de edificios de nueva construcción y de aquellos en los que se prevén actuaciones próximas para mejorar su envolvente térmica. Estas medidas buscan optimizar el consumo energético y adecuar las instalaciones a los estándares actuales. Aunque no hay datos específicos.

Sustitución de cubiertas de fibrocemento

El presupuesto autonómico de 2026 también contempla ocho actuaciones para la sustitución de cubiertas de fibrocemento en centros educativos, con una inversión que supera el millón de euros. En este caso, al tratarse de obras mayores, sí que se contemplan colegios de Primaria. Las intervenciones previstas afectan al polideportivo del CP Reconquista, en Cangas de Onís; al CP San Pedro de Piñeres, en Aller; al salón de actos y volumen adjunto del CP Salvador Vega Berros, en Sariego; al polideportivo del CP Ramón de Campoamor, en Navia; a dos naves del IES Concejo de Tineo; al CP Jovellanos, en Vegadeo; al CP Santa Eulalia de Ujo, en Mieres; y al CP Llaranes, en Avilés.

En 2025 ya se procedió a la sustitución de la cubierta del polideportivo del CP de Begoña, en Gijón, y del CP Obanca, en Cangas del Narcea. Asimismo, se ha concluido la renovación en la escuela de Barcia, perteneciente al CRA Pintor Álvaro Delgado, en Valdés.

La Consejería dispone de un listado con todos los centros que cuentan con este tipo de cubiertas, con el objetivo de sustituirlas progresivamente. No obstante, puntualiza que "no todas las cubiertas de fibrocemento contienen amianto" y que, incluso en el supuesto de que exista presencia de este mineral, "no entraña riesgo si esa cubierta se mantiene en las condiciones adecuadas de conservación". En ese caso, aclaran, "no es preceptiva su sustitución".