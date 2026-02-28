El Ridea presenta el Premio Juan Uría Ríu
El profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo y director del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias Rubén Vega presentó ayer en el Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos) el libro "Las cuencas mineras de Asturias: la crisis y sus narrativas", de Irene Díaz Martínez, ganador del Premio Juan Uría Ríu, impulsado por la Consejería de Cultura.
