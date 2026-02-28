Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ridea presenta el Premio Juan Uría Ríu

Por la izquierda, Ramón Rodríguez –director del Ridea–, Rubén Vega, Irene Díaz, Anton García –director general de Acción Cultural– y Carmen García –profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo–.

Por la izquierda, Ramón Rodríguez –director del Ridea–, Rubén Vega, Irene Díaz, Anton García –director general de Acción Cultural– y Carmen García –profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo–.

El profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo y director del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias Rubén Vega presentó ayer en el Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos) el libro "Las cuencas mineras de Asturias: la crisis y sus narrativas", de Irene Díaz Martínez, ganador del Premio Juan Uría Ríu, impulsado por la Consejería de Cultura.

